Между Яценюком и Саакашвили нет ни одного личностного конфликта - президент

Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам.

"Относительно того, как вы назвали это конфликтом между премьер-министром Арсением Яценюком и председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили. Позиция первая - это отражение недовольствия темпами и глубиной реформ, которые происходят в стране. Это недовольство есть у людей, это недовольство у меня как президента, и я об этом публично сказал и в своем обращении к Верховной Раде, это недовольство у премьер-министра и это недовольство у председателя Одесской ОГА Саакашвили. И, не снимая ответственности ни с кого, включая себя, я хочу подчеркнуть - межличностного конфликта между премьером и Михеилом Саакашвили не существует. Желание исправлять ситуацию есть и у премьер-министра, и в Михеила Саакашвили", - сказал глава государства.

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При этом он подчеркнул, что не нужно выносить такие вещи в публичную плоскость.

"Будет ли более эффективной проведения реформы и улучшение ситуации через вынесение этой дискуссии в публичную плоскость? Я не убежден ", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявил в эфире "5 канала", что украинское правительство контролируют олигархи.

4 сентября Яценюк назвал необоснованными заявления Саакашвили о контроле украинского правительства олигархами.