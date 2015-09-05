Саакашвили "сыроват" для должности премьера – Березовец

Об этом пишет политтехнолог Тарас Березовец на nv.ua. Вчера в эфире 5 канала губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обрушился с критикой на действующего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, фактически обвинив его в связях с олигархами. При этом, отмечает Березовец, никаких конкретных фактов он не привел.

Читайте такжеСаакашвили: В МВД Одесской области создадут спецподразделение для борьбы с коррупционерами"Почему я сделал вывод, что его интересует премьерское кресло? Потому что политическая культура Грузии и Украины достаточно похожи. И когда политик говорит "я не хочу быть премьером" (как было во время вчерашнего выступления Саакашвили), это нужно понимать с точностью наоборот", - считает Березовец.

Кроме того, отмечает он, это удивительным образом совпало с регистрацией на официальном сайте президента электронной петиции с требованием назначить экс-президента Грузии премьер-министром Украины: "Можно делать вывод, что это не случайность, а спланированная PR-акция".

"Главный аргумент, почему Саакашвили не может стать главой украинского правительства заключается в его личном отношении к этому вопросу. Он всегда говорил, что Украина для него – лишь место для применения реформаторских усилий, что он не откажется от грузинского гражданства и собирается вернуться на родину. Однако проблема заключается в том, что в Грузии на него заведено уголовное дело, и вернуться назад нет возможности", - говорит Тарас Березовец.

Он считает, что изначально Саакашвили нацеливался именно на должность Главы правительства, а должность губернатора воспринимал в качестве площадки для старта. "Причем изначально предупреждали, что на лояльных позициях по отношению к власти он будет стоять первое время, и впоследствии перейдет к ее критике. Собственно говоря, это и произошло".

"Ну и главное: эта критика прозвучала на 5 канале. И мы прекрасно знаем, с кем аффилирован этот телеканал", - говорит он .

При этом Тарас Березовец назвал Арсения Яценюка "достаточно эффективным премьером". "Я, к примеру, доверяю словам директора МВФ Кристин Лагард, которая недавно хвалила действующее украинское правительство и его главу", - добавил он.