Партия Ляшко отзывает своих депутатов с должностей глав парламентских комитетов

Радикальная партия отзывает своих трех народных депутатов с должностей председателей парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил в комментарии журналистам.

“Сегодня на заседании фракции мы приняли решение: три председателя комитетов Верховной Рады, которые делегированы на эти должности по квоте фракции Радикальной партии, также пишут заявления и уходят с должностей председателей комитетов”, - сказал Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции.

Справка УНИАН. Парламентские комитеты возглавляют трое представителей Радикальной партии: Виктор Галасюк - Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства; Сергей Скуратовский - Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и Сергей Рыбалка - Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.