Лавров цинично обвинил Украину в попытке втянуть Беларусь в войну

Лавров назвал "хамским" заявление Зеленского, в котором он потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы пытается втянуть Беларусь в войну. Его слова цитируют росСМИ.

Лавров отреагировал на то, что президент Украины Владимир Зеленский дал лидеру Беларуси Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал ретрансляторы на территории своей страны, которые корректируют российские атаки дронов. Глава МИД РФ отметил, что между Россией и Беларусью заключен договор по безопасности Союзного государства.

"При необходимости может быть принят весь комплекс мер", - сказал Лавров.

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Также глава МИД РФ назвал "хамским" заявление Зеленского. По его словам, президент Украины якобы пытается навести порядок на территории суверенного государства. Кроме того, он обвинил Украину в атаке на автобус с беларускими гражданами в Брянской области.

Отдельно Лавров высказался о недавнем заявлении пресс-секретаря Европейской комиссии Анитты Хиппер, в котором она озвучила позицию Еврокомиссии относительно ультиматума Зеленского к Лукашенко:

"Она сразу же обвинила Минск в продолжении помощи России, в так называемой агрессии в Украине и в якобы провокационных действиях Минска против Евросоюза и его стран-членов, в том числе во вторжениях в воздушное пространство и использовании мигрантов в качестве инструментов давления. Свалила все в одну кучу, что помнила".

В Беларуси начали угрожать Украине

Ранее постпред Беларуси при СНГ Игорь Назарук заявил, что Украина якобы пытается втянуть его страну в войну, атаковав автобус с беларускими гражданами в Брянской области. По его словам, Беларусь будет осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан.

Назарук добавил, что Минск не позволит втянуть Беларусь в военные действия, но пообещал "решительный отпор", для которого "есть и силы, и средства, и возможности".

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