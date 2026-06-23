Италия засадила Альпы миллионами елей в 1930-х, чтобы защитить почву: все обернулось наоборот

Потомки правителя до сих пор расхлебывают последствия решения, принятого в прошлом веке.

В 1930-х годах при режиме Бенито Муссолини в Италии развернули масштабную кампанию по высадке лесов в северных Альпах, которая спустя почти 100 лет обернулась экологической катастрофой, пишет The Times of India.

Экологи из Лозаннского и Миланского университетов в течение 5 месяцев тщательно исследовали участки у озера Комо, где во времена диктатуры массово вырубали уникальные горные луга ради однородных насаждений. Результаты оказались ошеломляющими: разнообразие растений в этих искусственных лесах сократилось более чем вдвое.

По подсчетам ученых, на еловом участке росло в среднем 7 видов растений. В лиственном лесу по соседству – 18, на лугу – 37. То есть там, где когда-то была разнообразная природа, теперь почти пустыня из хвойных деревьев.

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Секрет разрушительного воздействия елей кроется в их биологии. В отличие от характерных для этих мест бука, клена и каштана, ель остаётся зелёной круглый год. Из-за этого подстилка под деревьями постоянно находится в полной темноте, лишая света ранневесенние виды растений. Кроме того, хвоя закисляет почву и замедляет обмен питательных веществ – биологическая активность земли здесь фактически угасла.

Экологи установили, что так называемая функциональная равномерность (способность экосистемы эффективно распределять ресурсы) снизилась на 30%. Искусственный лес не создал новой жизни, а просто растворил и обескровил старую.

Учёные также отмечают, что этот пример – серьёзное предупреждение для современного мира. Сейчас половина всех мировых программ по восстановлению лесов использует аналогичный метод: быстрая посадка одного конкретного вида деревьев ради улучшения климатических показателей.

Кризис перепроизводства

Ранее УНИАН писал, что в Калифорнии без покупателя осталось 50 000 тонн персиков, и фермеры просто не знают, куда их деть. Чтобы избежать обвала цен на рынке, было решено уничтожить 420 000 персиковых деревьев. Государство выделило на это 9 миллионов долларов – чтобы компенсировать потери и не допустить убытков еще на 30 миллионов. Часть активов Del Monte выкупила другая компания, но она может принять лишь половину урожая – остальное просто никому не нужно.

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