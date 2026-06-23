Наступление из Беларуси: эксперт раскрыл, сколько времени нужно России, чтобы собрать силы

По словам Грабского, в настоящее время враг находится в состоянии "комплексной деградации".

России вряд ли удастся собрать необходимое количество солдат для того, чтобы открыть еще одно направление ведения боевых действий – со стороны Беларуси. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, комментируя заявление командующего Национальной гвардией Александра Пивненко о том, что России требуется дополнительно 70 тыс. солдат для повторного наступления со стороны Беларуси.

По мнению Грабского, Москве не удастся привлечь дополнительно 70 тыс. солдат, поскольку последние несколько месяцев показывают, что противнику не удается восстановить даже действующий контингент. Ведь враг теряет больше, чем призывает в ряды своих вооруженных сил.

"Индикатором возможных агрессивных действий со стороны Беларуси может быть только переброска российских подразделений. Само по себе то, что называется белорусской армией, или, если говорить правильно, белорусский корпус московской армии, боевых действий вести не может. Более того, нужно понимать, что комплексное поражение вражеской логистики на юге и уничтожение возможностей оккупантов вести войну требует от них сосредоточения больших ресурсов", – подчеркнул Грабский.

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Этот факт ставит под сомнение то, что противник может задействовать белорусское направление для ведения боевых действий, добавил эксперт. По его словам, в настоящее время враг находится в состоянии "комплексной деградации". В то же время для переброски 70 тыс. личного состава требуются значительные ресурсы и большое количество транспортных средств. В целом на это уходит довольно много времени, добавил эксперт.

Грабский напомнил, что накануне полномасштабного вторжения в Украину Москва накапливала на границе соответствующие силы и средства около 10 месяцев. Также для переброски 20 тыс. человек, принявших участие в совместных учениях с Беларусью "Запад 2025", России потребовалось 2 месяца.

"То есть такие действия не будут скрыты. Поэтому Пивненко и сказал, что мы будем действовать на опережение…", – пояснил Грабский.

Наступление из Беларуси – что известно

Командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко заявил, что если РФ найдет 70 тысяч военных, то угроза со стороны Беларуси для Украины станет реальной.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы Беларусь убрала со своей территории ретрансляторы для российских дронов. Если же Беларусь их не уберет, то Украина сделает это самостоятельно, отметил президент.

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