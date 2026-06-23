Никакой химии: 5 действенных способов навсегда убрать сорняки между плиткой

Избавиться от сорняков, прорастающих между плиткой или брусчаткой, можно без всякой химии – подручными средствами, которые есть почти в каждом доме. Об этом рассказывает венгерское издание Blikk.
Самый простой вариант – кипяток. Достаточно облить им сорняки, и они быстро завянут. После этого их легко убрать вручную. Правда, зимой с кипятком нужно быть осторожным: резкий перепад температур может повредить саму плитку.
Еще один действенный способ – пищевая сода. Ее просто посыпают в щели между камнями или разводят с водой и заливают туда же – чтобы она лучше проникла вглубь.
Подобным образом действует и уксус: смесь из трёх частей уксуса и одной части воды распыляют прямо на сорняки, и те постепенно погибают.
Если сорняков немного, можно просто прополоть вручную – особенно после дождя или полива, когда земля мягкая. Для узких щелей удобно использовать специальный скребок, который достает даже глубокие корни.
Мойка высокого давления тоже поможет, но только с поверхностной грязью и мхом – глубокие корни она не удаляет.
Химические гербициды эксперты советуют оставить на крайний случай. Во-первых, они попадают в почву. Во-вторых, если сорняки уже отцвели и дали семена – никакая химия не решит проблему надолго, она вернется снова.
Чтобы сорняки вообще росли меньше, рекомендуют ещё на этапе укладки брусчатки положить под неё геотекстиль и засыпать швы полимерным песком – это существенно сокращает потребность в уходе в будущем.
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