Украина больше не просит милости: Defense News назвало новый мощный рычаг влияния Киева на США

США проявили интерес к украинским дронам – и Киев получил козырь в переговорах

Украина больше не приходит на международные переговоры лишь как сторона, просящая о помощи, а обладает собственными технологиями и решениями, которые заинтересовали партнеров. Именно развитие украинских дронов-перехватчиков и опыт в борьбе с российскими атаками изменили подход США к сотрудничеству с Киевом, пишет Defense News.

Издание отметило, что одним из примеров изменения подхода США стал ответ президента Дональда Трампа на просьбу президента Украины Владимира Зеленского во время саммита "Группы семи" во Франции разрешить Украине самостоятельно производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Как известно, глава Белого дома пообещал "рассмотреть" такую возможность.

"Это первый случай, когда Вашингтон продемонстрировал готовность рассмотреть такой запрос Киева, который Украина выдвигает с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году", – говорится в статье.

Видео дня

Впрочем, отмечается, что Украина сама фактически предвидела это изменение позиции США за несколько недель до заявления Трампа. Речь идет об ответе главы Офиса президента Кирилла Буданова на вопрос Defense News о том, меняет ли растущее количество оборонных соглашений позицию Украины на мирных переговорах. Тогда, как напомнило издание, Буданов заявил, что Киев больше не приходит за стол переговоров с пустыми руками.

"Украина – это не лидер, который только просит. Мы – партнеры, готовые предложить что-то интересное. Мы возьмем на себя то, что действительно интересно для США", – сказал он.

Украинские технологии стали нужны США

Как говорится в материале, на протяжении большей части войны Украина зависела от поставок западного оружия, однако теперь ситуация начинает меняться, поскольку США обращают внимание на украинские дроны-перехватчики, которые могут помочь закрыть пробелы в американской системе противовоздушной обороны.

"Лицензии на производство наших ракет впервые положительно воспринимаются американской стороной", – заявил Зеленский во вторник, рассказывая о своей беседе с Трампом на саммите G7.

А уже через два дня в Брюсселе министр обороны Украины подписал соглашение с Германией о совместной разработке противоракетной обороны.

Россия не может победить

В том же интервью Буданов опроверг сам подход, при котором Украину воспринимают лишь как просителя. Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения активной фазы войны, он отверг мнение, что судьба Украины зависит от того, что другие страны ей предоставят.

"Перестаньте преуменьшать нашу роль так, будто кто-то должен нам что-то дать, что-то сказать или что-то подарить", – заявил он.

По его словам, рычаги влияния Украины реальны, поскольку Россия не может победить в войне военным путем и знает об этом. Поэтому переговоры остаются для Кремля единственным выходом.

"И Россия, и США четко понимают: без урегулирования нашей ситуации они не могут открыто возобновить свои экономические отношения", – сказал Буданов.

Украинские дроны-перехватчики

Еще одним вкладом Украины могут стать дроны-перехватчики, которые Киев разработал для борьбы с дешевыми российскими "Шахедами". По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, такие дроны стоят от 1000 до 2500 долларов, а новые системы могут автоматизировать до 95% процесса перехвата.

Федоров в мае также сообщал, что доля перехватчиков в сбивании "Шахедов" удвоилась за последние четыре месяца. Украина изготовила 100 тысяч таких дронов в 2025 году, а в первые месяцы 2026-го, по словам министра, этот показатель вырос вдвое.

Между тем издание обратило внимание на то, что соглашение, которое формализовало бы сотрудничество Украины и США в сфере технологий, по-прежнему не подписано. Проект меморандума, разработанный Государственным департаментом и послом Украины Ольгой Стефанишиной, был завершен в мае, но ожидает подписи Трампа на фоне "отсутствия поддержки" со стороны высокопоставленных чиновников Пентагона и Белого дома.

Украина хочет получить лицензию на производство ракет для Patriot

Как сообщал ранее УНИАН, во время саммита лидеров государств "Большой семерки" во французском Эвиане Зеленский попросил Трампа предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет. "Мы говорили об этом с президентом Трампом. Наши команды будут работать. Дай Бог, на этот раз нам удастся получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет", – подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot. По его словам, для этого в принципе всё готово, нужно лишь окончательное согласие Белого дома. Он отметил, что "американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос о лицензиях".

Однако, по мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, даже если Украина получит лицензии, собственные ракеты для Patriot появятся не скоро. Он сказал, что "менее чем через три года Украина не получит ракеты".

Вас также могут заинтересовать новости: