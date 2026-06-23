Омары поселились на ветряной станции: спустя годы с ними произошло нечто неожиданное

Результаты изменений крайне обрадовали рыбаков.

После строительства ветряной электростанции на побережье Йоркшира в Северном море на ней поселились омары, и то, что с ними случилось спустя годы, крайне удивило рыбаков и ученых, пишет ecoportal.net.

Строительство ветроэлектростанции Westermost Rough в 2015 году стало плохой новостью для рыбаков, которые опасались полного исчезновения морских обитателей и потери средств к существованию. Акватория в этом районе является золотой жилой для британской рыболовной промышленности. Европейский омар и бурый краб – основные товары на рынке.

Как следствие - с 2013 по 2019 год было проведено редкое исследование, отслеживающее изменения в водах, от стадии подготовки к строительству и до полной эксплуатации. При этом воды ветряной электростанции сравнили непосредственно с расположенными поблизости, активно используемыми для рыболовства контрольными зонами.

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В результате получилась живая лаборатория, и полученные результаты оказались крайне удивительными. Оказалось, что сталь и камень вокруг моноопор турбин коренным образом изменили все в морской среде.

Основание каждой турбины покрыто толстым каменным покрытием для защиты от эрозии, и эти конструкции создают сложную, стабильную среду обитания, идеально подходящую для морских обитателей. Они обеспечивают превосходное укрытие и условия для кормления.

Далее в данных выявились интересные аномалии в показателях улова.

Улов бурого краба внутри ветропарка снизился, и это не сулило ничего хорошего для рыболовства. Но в то же время численность европейского омара оставалась очень устойчивой. Фактически, внутри турбинного массива был зафиксирован рост численности.

Самое удивительное – это не только данные о численности омаров, но и об их размерах. Было зафиксировано, что они значительно выросли – в длине и в весе.

Секрет кроется в защите. Во время строительства ветряные электростанции были временно закрыты для коммерческого рыболовства. Это ограничение, наряду с установкой защиты от размыва, создало временный безопасный период, поэтому численность омаров восстановилась так быстро. Также у них появилась возможность пройти больше циклов линьки, в итоге превратившись в гигантов.

Ранее ученые обнаружили, что птиц на территории огороженных солнечных электростанций намного больше, чем на соседних полях, где ведётся интенсивное сельское хозяйство.

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