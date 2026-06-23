Такер Карлсон заявил, что выходит из Республиканской партии, и назвал причину

Блогер также заявил, что не поддержит Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Американский консервативный блогер и подкастер Такер Карлсон заявил, что выходит из Республиканской партии, мотивируя свой шаг тем, что эта политическая сила больше не отражает его взгляды.

Как пишет CNN, Карлсон заявил, что не будет поддерживать Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в ноябре, отказавшись при этом от своей политической принадлежности к этой партии.

"Не собираюсь поддерживать Демократическую партию", – добавил Карлсон.

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Блогер вышел из партии, сославшись на решение президента Дональда Трампа начать войну с Ираном в феврале. Он поддерживал Трампа в 2024 году, но после начала войны с Ираном извинился за это и за "введение людей в заблуждение", заявив, что это было непреднамеренно.

В издании напомнили, что Карлсон неоднократно критиковал войну, называя её начатой по приказу Израиля за счёт американцев, и выражал недовольство тем, что Республиканская партия не представляет своих избирателей, граждан и нацию.

"Они принимают решения, исходя из других критериев: что лучше для этой кампании, что лучше для Израиля, что лучше для наших доноров. Дело не просто в том, что они движутся в неправильном направлении, это недопустимо, это предательство, это аморально, это не может продолжаться. Я последовательно защищал Республиканскую партию на протяжении 35 лет, очень последовательно, но это невозможно защитить. Поэтому нет, я ухожу. А если я ухожу, то, думаю, многие другие люди тоже уйдут", – пояснил подкастер.

Раскол среди сторонников республиканцев

Как сообщал УНИАН, в апреле Карлсон раскаялся и публично извинился за то, что призывал голосовать за Дональда Трампа на выборах. Он отметил, что проводил кампанию в поддержку Трампа и фактически способствовал его избранию на пост президента США, и за это его мучает совесть.

Он добавил, что считает себя и всех, кто поддерживал Трампа, причастными к происходящему, и из-за этого его мучает совесть. Карлсон подчеркнул, что хочет извиниться за то, что "вводил людей в заблуждение", добавив, что делал это "непреднамеренно".

Трамп осудил Такера Карлсона, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекса Джонса в посте в социальных сетях, который отражает раскол в движении MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку великой снова, – УНИАН). Он усилился после нападения США и Израиля на Иран.

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