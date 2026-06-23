Украинские удары создали Путину четыре проблемы одновременно, - Bild

Неспособность защитить Крым становится политическим бременем для Путина.

Украина использует множество дронов и ракет для ударов по российским целям на дальних и средних дистанциях и наносит значительный ущерб российской военной машине.

Как пишет Bild, массированные атаки ВСУ в последние недели создали лидеру РФ Владимиру Путину сразу четыре серьёзные проблемы.

1. Тупик на фронте

Война все больше определяется дронами, ракетами и системами ПВО. Стратегических изменений на фронте нет с 2023 года, при этом обе стороны постоянно атакуют пути снабжения, грузовики с боеприпасами, перевозки топлива, железнодорожные узлы и дорожные соединения противника.

Видео дня

В то же время, как отмечает историк Ян Берендс, в центре фронта сформировалась зона шириной во многие километры, ничейная земля, контролируемая дронами.

"И здесь Украина вполне добивается успехов и наносит российской армии тяжёлые потери", - указывает он.

2. Перебои в военной логистике

Украина атакует нефтеперерабатывающие заводы, топливные резервуары, а также железнодорожную инфраструктуру в тылу России. В результате ущерб для российской экономики огромен – как в том, что касается экспорта нефти, так и в том, что касается снабжения внутри страны и на фронте, говорит Берендс.

"За последние две недели выяснилось, что уничтожение инфраструктуры переработки и хранения нефти было эффективнее, чем предполагалось. Теперь вся российская экономическая и социальная жизнь находится под давлением", - отмечает аналитик Стокгольмского Центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд .

3️. Неспособность защитить Крым становится политическим бременем

"Крым – важнейший символ империалистической политики Путина. […] И ситуация меняется, поскольку оккупированный Крым изолируется от России", - говорит военный эксперт Томас Йегер.

В свою очередь Берендс прогнозирует, что потеря Крыма для Путина станет "массивным двойным ударом": символическим, потому что пропаганда всегда подчёркивала тесную связь Крыма с Россией, и стратегическим, потому что полуостров служит форпостом Путина в Чёрном море.

4. Война превратилась в повседневную реальность для россиян

В результате украинских атак - как на Крым, так и на цели внутри России - для значительной части россиян война впервые становится отчётливо видимой, а её экономические последствия – ясно ощутимыми. В результате, как отмечает Умланд, "война превратилась из своего рода компьютерной игры в повседневную реальность для миллионов россиян".

"Образ горящей Москвы невозможно проигнорировать; тактика Украины действует", - добавляет Берендс.

Украина усиливает удары по РФ

В ISW отмечают, что украинские силы нанесли не менее 210 ударов средней дальности по оккупированной территории в мае 2026 года и 145 ударов в июне 2026 года.

Кроме того, ВСУ нанесли не менее 18 ударов на большие расстояния по российской нефтяной инфраструктуре в России в апреле 2026 года, 33 в мае 2026 года и 28 в июне 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: