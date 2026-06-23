В Украине изменятся правила пополнения банковских карт: что придумали в НБУ

Нацбанк ужесточает контроль над данными украинцев.

Новые правила внесения наличных через платежные терминалы самообслуживания вступят в силу в Украине уже с пятницы, 26 июня. Теперь для завершения транзакции необходимо дополнительно ввести одноразовый код, сообщает Национальный банк Украины.

При внесении наличных через терминал нужно будет указать номер мобильного телефона. На этот номер придет одноразовый код в SMS-сообщении или посредством автоматического звонка. Код необходимо ввести на терминале, чтобы завершить пополнение банковской карты или счета. Номер телефона клиента отныне будет указываться и на квитанции, которую он может получить после завершения операции.

Есть и исключения – часть операций не потребует обязательного SMS-подтверждения. Одноразовый код не нужно будет вводить при уплате налогов, коммунальных услуг, покупке транспортных билетов и пополнении транспортных карт. Также пополнение мобильной связи в пределах 500 гривень в месяц для одного номера не потребует дополнительной авторизации.

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Новые правила призваны усилить финансовый мониторинг и борьбу с анонимными операциями с наличными. До этого внесение наличных через терминал происходило без идентификации личности. Теперь каждая операция будет привязана к определенному номеру телефона. Банки и платежные сервисы будут хранить полную информацию о транзакции, включая код авторизации, номер плательщика, дату и время ее проведения.

Наличные в Украине – последние новости

Украинцы массово хранят наличные средства вне банков. По состоянию на начало года объем наличных на руках составлял 926,3 млрд грн, тогда как общий объем денежной массы немного превышал 4 трлн грн. Доля наличных гривневых средств в Украине составила около 23%, тогда как в развитых странах этот показатель колеблется в пределах 5–15%.

За 2025 год сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, увеличилась на 12,6%, или на 103,9 млрд гривень. Увеличение объемов наличности, в частности, связано с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру.

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