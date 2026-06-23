В народных суевериях считается, что пожелание удачи может навлечь беду.

Напутствие с пожеланием удачи считается настолько обыденным, что мы произносим его не задумываясь. Однако такое распространенное пожелание может таить в себе скрытую угрозу. В некоторых ситуациях от подобной фразы лучше отказаться. Разбираемся, почему нельзя желать удачи по народным суевериям и чем заменить это выражение.

Почему нельзя желать удачи человеку

В народных суевериях считается, что желать удачи не стоит из-за того, что эффект будет ровно противоположным. То есть на такого человека свалятся неприятности и неожиданные проблемы. Конечно, это никак не подтверждается научно, поэтому вам самим стоит решить, верить в это или нет. Однако многие люди замечают, что если им пожелали удачи, то в дальнейшем все дела пойдут наперекосяк.

Особенно распространено такое верование среди представителей творческих профессий. Считается, что перед выставкой, концертом или конкурсом лучше сказать: "Ни пуха, ни пера". Таким образом мы и ободрим человека, и не навлечем срыв мероприятия.

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Также считается, что говорить "удачи" не следует представителям профессий с непредсказуемой нагрузкой. Это касается врачей (особенно хирургов и фельдшеров), пожарных, спасателей и т.д. Такие люди не любят подобные пожелания, поскольку часто отмечают: именно после напутствия их ждет особенно сложная и изнурительная смена. Этим же объясняют, почему нельзя желать удачи на рыбалке - повышается риск, что рыбак вернется домой без улова.

Из приведенных выше причин несложно догадаться, почему нельзя желать в дороге. Такая фраза может навлечь на путешественника неприятности в пути, поэтому лучше ничего не говорить.

Почему нельзя желать удачи в православии

С религиозной точки зрения такого пожелания стоит избегать потому, что это может являться проявлением гордыни. Христиане считают, что верующим правильнее надеяться на помощь и покровительство Бога, чем на благосклонность фортуны. Однако в целом сказать "удачи" не будет грехом, если человек не исключает при этом надежду на Господа.

Есть также альтернативное мнение, почему в христианстве нельзя желать удачи: якобы так звали одного демона, и пожеланием можно привлечь его в наш мир. Однако на самом деле в Библии нет таких персонажей. Поэтому данное утверждение не имеет подтверждений.

Что можно говорить вместо удачи

Если хочется поддержать человека, но не испытывать при этом судьбу, можно использовать такие фразы: "Пусть всё получится!", "Верю в твой успех!", "Ты справишься!", "Желаю успеха!".

Для христиан есть ещё один вариант того, что пожелать вместо удачи. Они могут выразить надежду на помощь Господа. Можно, к примеру, сказать "С Божьей помощью!" или "Пусть тебе Бог помогает!".

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