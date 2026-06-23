Полгода в море, полгода дома с оплатой: необычная работа, на которую постоянно ищут людей

Такая работа подойдет не всем.

Большинство людей мечтают о работе, на которой можно сидеть в отпуске месяцами, но при этом получать деньги. Оказывается, такая работа существует, и на нее постоянно набирают людей. Но, конечно, в ней есть и свои подводные камни.

Как пишет antena3.ro, о своей работе рассказала Кася Милевская, которая работает матросом на спасательном судне ERRV, расположенном рядом с эвакуационными платформами. Задача экипажа – быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь тем, кто работает на этих установках.

Помимо подготовки к потенциальным спасательным операциям, ежедневная деятельность включает в себя техническое обслуживание судна и участие в учениях, призванных обеспечить быстрое реагирование в случае инцидента.

Видео дня

При этом, по ее словам, компании, эксплуатирующие такие суда, постоянно ищут квалифицированный персонал.

Кася училась в морском университете, специализируясь на навигации, но подчеркивает, что именно практический опыт имеет решающее значение.

"Теория важна, но многое можно по-настоящему понять только в море. Есть определенные навыки, которым не научат в школе", – говорит она.

Конечно, чтобы получить такую профессию, требуются значительные затраты. Тем, у кого нет высшего образования, необходимо пройти многочисленные курсы и практическую подготовку, а необходимые сертификаты могут быть дорогостоящими.

Что касается зарплаты, Кася говорит, что доход сильно варьируется в зависимости от типа судна и занимаемой должности. В её случае вознаграждение также покрывает периоды, проведённые дома между контрактами.

При этом для нее самым большим преимуществом работы является свободное время.

"У меня шесть месяцев отпуска в году. Это даёт мне много свободы, финансовой независимости и времени для моих увлечений", – объясняет она.

Но есть и сложные моменты. Кася плавает в Северном море, районе, известном своими суровыми погодными условиями, особенно в холодное время года. Сильные волны, постоянная качка судна и периоды, проведённые вдали от семьи, – одни из самых больших трудностей этой профессии.

"Такой образ жизни подходит не всем. Однако, если вам хочется работать в море, стоит попробовать и посмотреть, подходит ли это вам", – говорит Кася.

Ранее УНИАН рассказывал, как гражданин Индии отсудил почти 30 000 фунтов стерлингов за то, что босс не давал ему работать. Суд обязал компанию по уходу Swan Care Solutions Ltd полностью выплатить Шабину Шаджи заработную плату, которую он не получил, хотя "был готов, мог и желал выполнять" свои обязанности.

Вас также могут заинтересовать новости: