Три ложки этого продукта в день могут улучшить здоровье в пожилом возрасте

Этот продукт является одним из основных элементов средиземноморской диеты.

Оливковое масло первого отжима (extra-virgin) считается одним из самых полезных продуктов для пожилых людей. Его регулярное употребление может способствовать поддержанию здоровья сердца, сосудов и мозга, поэтому специалисты советуют включать этот продукт в ежедневный рацион, пишет egeszsegkalauz.hu.

Такое масло содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот, а также полифенолов – растительных соединений с антиоксидантным эффектом. Они могут способствовать защите клеток от окислительного стресса и сохранению здоровья сосудов.

По данным исследований, регулярное употребление оливкового масла связывают с лучшими показателями холестерина: она может помогать снижать уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) и поддерживать уровень ЛПВП ("хорошего" холестерина).

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Эксперты отмечают, что полезные жиры важны не только для сердца. Мозг в значительной степени состоит из жировой ткани, поэтому состав жирных кислот в рационе может влиять и на когнитивные функции.

Исследования показывают, что средиземноморская диета, в которую входит оливковое масло, может способствовать сохранению умственной активности в пожилом возрасте. В то же время специалисты подчеркивают, что наибольшую пользу она приносит как часть здорового питания.

Оптимальное количество для ежедневного рациона

По словам экспертов, примерно три столовые ложки оливкового масла первого отжима в день – это то количество, которое можно включить в здоровый рацион и которое может способствовать положительным эффектам.

Это не означает, что масло следует употреблять отдельно. Гораздо практичнее добавлять его в салаты, тушеные овощи, цельнозерновой хлеб или другие блюда.

Оливковое масло – не единственный хороший выбор

Эксперты отмечают, что другие растительные масла также можно включать в рацион. Например, масло из семян льна, полученное методом холодного отжима, содержит значительное количество омега-3 жирных кислот, тогда как рапсовое масло отличается благоприятным соотношением омега-6 и омега-3.

Качество тоже имеет значение

Когда речь идет об оливковом масле, эксперты отдают предпочтение именно варианту первого отжима, поскольку это наименее обработанный продукт, который сохраняет максимум природных антиоксидантов и ценных растительных соединений. Кроме того, важно правильное хранение: свет и тепло могут ухудшить качество масла.

Подробнее об оливковом масле

Ранее УНИАН писал о том, что вам лучше выбросить оливковое масло, если заметите эти признаки. Отмечалось, что запечатанная бутылка оливкового масла обычно хранится от 18 до 24 месяцев, в зависимости от сорта масла. А вот оливковое масло первого холодного отжима может испортиться примерно через 12–18 месяцев.

Также ученые назвали 3 веские причины употреблять оливковое масло ежедневно. Сообщалось, что этот продукт содержит большое количество жирных кислот и полезных для здоровья растительных соединений – полифенолов. Именно они делают его мощным противовоспалительным средством с долгосрочным положительным эффектом.

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