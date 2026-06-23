Банки и обменники обнародовали актуальный курс валют: сколько стоит доллар 23 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,66 грн, а евро – 51,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 июня, вырос на 1 копейку и составляет 45,16 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,66 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,98 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 23 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривна укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,41 грн за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщал, что в базовом сценарии курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,65–45,10 гривни, однако в конце года возможно движение к отметке 46–47 гривень, если сохранится глобальное укрепление американской валюты и дефицит на внутреннем рынке.

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