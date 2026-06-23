Украина вышла победительницей: бывший глава МИД Польши о скандале с Белым Орлом

По его мнению, Польшу не будут приглашать к участию в принятии различных решений, касающихся Украины.

Президент Польши Кароль Навроцкий совершил "неправомерные действия", лишив украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Международный авторитет Польши значительно упал, и после этого поступка он упадет еще больше. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире Polsat News.

По его словам, вопрос, связанный с тем, что Зеленский назвал воинскую часть в честь "героев УПА", дальнейшая напряженность между Киевом и Варшавой, а также лишение Навроцким президента Украины Ордена Белого Орла, в конечном итоге означают поражение Польши.

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"Президент Навроцкий предпринимает неэффективные действия. Прежде всего, это неэффективно, потому что, конечно, мы должны требовать уважения к нашей памяти о жертвах на Волыни. Однако оказалось, что он предпринял эти действия, лишил ордена, и это повсеместно комментируют и критикуют. Зато ничто не указывает на то, что Украина изменит это название. Иными словами, мы не выиграли этот обмен ударами", - сказал он.

В то же время, комментируя сильную поддержку поляками решения президента, о чем свидетельствуют опросы, Чапутович пояснил, что "общественное мнение не всегда понимает обстоятельства (в международной политике - ред.), а они таковы, что наша позиция значительно ослабла". Он добавил:

"Я говорю об уменьшении значимости Польши. К нам будут относиться с подозрением… Нас не будут приглашать к участию в различных решениях, которые будут приниматься в отношении Украины. Наш статус, международное положение Польши, значительно снизилось, а после этого поступка они снизятся еще больше".

Бывший глава МИД также указал на неопределенность в Варшаве относительно присутствия Зеленского на конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Гданьске.

"Польское государство здесь деградировало бы, если бы Зеленский не приехал", - подчеркнул дипломат.

Дипломатический скандал между Украиной и Польшей

Как сообщал УНИАН, 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Решение вызвало резкое возмущение в Польше. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать".

Впоследствии Зеленский вернул Навроцкому орден, продемонстрировав фото из "Новой почты", где готовилась посылка для отправки награды.

Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лескевич вечером 22 июня подтвердил, что в Канцелярии президента получили награду.

По его словам, возвращенный орден будет передан на хранение в Управление наград и номинаций. При этом он подчеркнул, что эта конкретная награда больше никому не будет вручена.

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