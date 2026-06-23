Бизнес призвал правительство и ОП не допустить тарифный удар от 'Укрзализныци': потратим 40 миллиардов бюджетных поступлений

Авторы письма отмечают: обнародованный Минразвития проект приказа предусматривает индексацию грузовых тарифов на 30 % с августа 2026 года.

Украинские промышленные, транспортные и отраслевые ассоциации обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и главе Офиса президента Кириллу Буданову с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзализныци" в 2026 году. Об этом говорится в обращении, которое подписали представители Федерации работодателей транспорта, Ассоциации производителей ферросплавов, Национальной ассоциации добывающей промышленности, Всеукраинского союза производителей стройматериалов и Союза химиков.

Авторы письма подчеркивают: обнародованный Минразвития проект приказа предусматривает индексацию грузовых тарифов на 30% с августа 2026 года. Такое решение является несправедливым, экономически необоснованным и создает риски для промышленности, экспорта, валютной стабильности и бюджета.

ГМК, добывающая отрасль, производители стройматериалов, цемента, ферросплавов и химическая промышленность уже работают под давлением войны, высоких энергетических затрат, дефицита кадров, потери рынков, CBAM и новых торговых ограничений ЕС. В металлургии предприятия на подконтрольной территории загружены лишь на 40-85 % довоенных мощностей, а для добывающей отрасли логистическая составляющая уже достигает около 40 % себестоимости продукции, отметили авторы обращения.

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Отдельно бизнес обращает внимание на то, что грузовые тарифы "Укрзализныци" уже резко росли в 2021-2022 годах: в 2,4 раза для грузов 1-го класса, в 1,9 раза для грузов 2-го класса и в 1,7 раза для грузов 3-го класса. При этом мировые цены на ключевую экспортную продукцию росли значительно медленнее или продолжали снижаться.

В письме также говорится о проблеме перекрестного субсидирования: по оценкам, дефицит пассажирского сегмента "Укрзализныци" в 2026 году составит около 25 млрд грн, а с учетом инвестиционных потребностей - около 38 млрд грн. Государство выделило лишь 16 млрд грн, а остальную сумму компания фактически пытается переложить на грузоотправителей.

Промышленники отмечают, что грузовой сегмент "Укрзализныци" оставался прибыльным даже в условиях войны, принося в 2021-2024 годах от 13 до 20 млрд грн операционной прибыли ежегодно.

В то же время, по расчетам ГП "Укрпромзовнексекспертиза", индексация тарифов на 37% может привести к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращения грузовой базы "Укрзализныци" на 27 млн тонн, потери $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

Поэтому бизнес призывает правительство воздержаться от повышения грузовых тарифов в 2026-2027 годах. Если финансовая необходимость является критической, подписанты предлагают ограничить корректировку уровнем не более 9,5% - прогнозируемой девальвации гривны по отношению к доллару в 2026 году.

Среди других предложений промышленников - перевести финансирование пассажирских перевозок на европейскую модель PSO, дофинансировать пассажирский сегмент из бюджета, создать межведомственный штаб для восстановления локомотивного парка, оптимизировать расходы "Укрзализныци", сократить избыточную инфраструктуру и повысить производительность труда до уровня 2021 года.

Также ассоциации предлагают создать при Кабмине рабочую группу с участием бизнеса, министерств и "Укрзализныци" для разработки устойчивой модели железнодорожных перевозок, включая создание независимого транспортного регулятора и структурное разделение "Укрзализныци" по направлениям деятельности.

Ранее аграрные ассоциации также обратились к правительству с призывом воздержаться от повышения тарифов УЗ: они предупредили, что от этого в первую очередь пострадают аграрии в прифронтовых регионах.

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