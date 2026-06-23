Медик сам заболел боррелиозом от клеща и назвал распространённую ошибку при укусе

Главное помнить, что ехать с клещом в больницу – это худшее, что можно сделать.

Клещи способны испортить самую приятную прогулку на природе. Они подстерегают в кустах и траве, незаметно впиваются в кожу, редко выдавая своё присутствие. Между тем своевременное извлечение клеща имеет огромное значение для защиты от болезней, которые переносит этот паразит.

Как это сделать правильно? Задача не из сложных, однако большинство из нас совершает одну и ту же ошибку. Последствия могут быть трагическими, пишет Medonet.

Известно, что клещи любят тепло и влагу, поэтому наиболее активны в периоды с относительно высокой температурой и влажным воздухом – например, после дождей. "Сезон клещей" начинается на рубеже марта и апреля и продолжается до осени. Поскольку именно в это время мы много проводим на свежем воздухе, стоит сохранять бдительность и знать не только, как защититься от клещей, но и что делать, обнаружив его на коже.

Видео дня

За советами о том, как действовать при укусе клеща, СМИ обратилось к Матеушу Вавришуку – фельдшеру и владельцу компании Eskulapa, предлагающей курсы первой помощи.

"Главное правило при извлечении клеща – время решает всё. Чем быстрее мы его заметим и извлечём, тем меньше шанс заразиться боррелиозом, если попался инфицированный экземпляр. К сожалению, большинство из нас не осматривает себя внимательно после возвращения с прогулки – и это нас губит", - заявил он.

Фельдшер пережил это на собственном опыте – отправившись утром на велопрогулку в лес. "Первая моя ошибка: я не использовал защитные средства. Вылазка была короткой, я не придал этому значения. Ошибка номер два: я не осмотрел себя тщательно после возвращения домой. Боррелии, находящиеся в кишечнике клеща, как правило, выделяются спустя несколько часов после укуса. Мой клещ был очень маленьким, и я заметил его только через два дня – было уже слишком поздно. Если бы я извлёк паразита в течение часа после укуса, у меня не было бы никаких шансов заболеть боррелиозом", – объясняет он.

Больница – кратчайший путь к боррелиозу

Как вытащить впившегося клеща? Безопасно ли делать это самостоятельно или лучше обратиться в больницу? Решение всегда за нами – но если мы выберем второй вариант, необходимо считаться с последствиями.

"Если мы поедем с клещом к врачу или в приёмный покой, мы увеличиваем риск заражения боррелиозом. Почему? Потому что при сортировке пациентов в приёмном покое нам присвоят низкий приоритет. Если перед нами окажется много людей с более срочными случаями, мы проведём в очереди долгие часы. В итоге нас могут ещё и направить к участковому врачу или в службу неотложной помощи. А клещ всё это время будет делать своё дело. Если нам попался заражённый паразит – чем дольше он остаётся в коже, тем выше шанс подхватить боррелиоз", – объясняет Матеуш Вавришук.

Самостоятельное извлечение клеща – что важно помнить

Как же извлечь клеща самостоятельно? Нужно ли покупать специальные инструменты или наборы?

"Можно, но в этом нет необходимости. Лучше всего работают простые техники и то, что есть под рукой, – собственные пальцы. Ими можно вытащить как крупного, так и мелкого клеща, хотя при маленьком может дополнительно пригодиться пинцет. Такой способ, помимо доступности в любом месте, имеет ещё одно преимущество: он экономит время, которое мы потеряли бы, например, на дорогу в аптеку", – поясняет фельдшер, добавляя, что клеща лучше извлекать в перчатке или через марлю, соблюдая базовую гигиену.

Есть одна ситуация, которая потенциально требует консультации врача: если часть паразита осталась под кожей. "Если это лишь маленькая чёрная точка – то есть челюсть клеща – не беспокоимся, оставляем как есть. Но если удалось вытащить только часть паразита и вы не чувствуете достаточно уверенности, чтобы извлечь остатки стерильной иглой, – стоит обратиться к участковому врачу, который очистит место укуса", – советует эксперт.

Следует помнить ещё об одном. "Ни в коем случае нельзя прижигать клеща, смазывать его лаком для ногтей, спиртом, маслом, кремами или мазями. Это может привести лишь к тому, что паразит глубже уйдёт под кожу, а также к выделению им содержимого кишечника", – предупреждает Матеуш Вавришук.

Бдительность – прежде всего

Инструктор первой помощи обращает внимание ещё на один важный момент.

"То, что мы извлекли клеща, не освобождает нас от бдительности. Необходимо наблюдать за местом укуса – не один-два дня, а на протяжении нескольких недель. Мигрирующая эритема, то есть наиболее распространённый симптом боррелиоза, может появиться спустя 5–12 недель после контакта с клещом", – уточняет он, добавляя, что не стоит ставить себе диагноз самостоятельно и интерпретировать результаты анализа на антитела к боррелиозу без врача.

"Мои результаты оказались отрицательными – как выяснилось, ложноотрицательными. Это дало мне ложное чувство безопасности и притупило бдительность. Если бы эритема не вернулась и не появились другие симптомы боррелиоза – усталость и боли в суставах, – я бы не связал своё плохое самочувствие с укусом клеща. Стоит также помнить, что эритема появляется не всегда. Поэтому рекомендую наблюдать за организмом и консультироваться с врачом обо всём, что вызывает беспокойство, – даже если с момента контакта с паразитом прошли недели или месяцы", – советует он.

И добавляет: "Клещей бояться не надо – но боррелиоза стоит. Поэтому, отправляясь на природу, нужно использовать защитные средства, а после возвращения домой внимательно осматривать себя и как можно быстрее извлекать обнаруженного клеща".

Ранее УНИАН сообщал, что есть популярная добавка в мороженом и йогуртах, которая разрушает кишечник и ведет к диабету.

Вас также могут заинтересовать новости: