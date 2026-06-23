Жара спадает: неделя порадует киевлян роскошным теплом (инфографика)

В ближайшие дни в столице не ожидается значительных осадков.

В Киеве в период с 23 по 27 июня ожидается прекрасная летняя погода без сильной жары. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

"По предварительным расчетам, еще днем 24 и 26 июня местами возможен умеренный кратковременный дождь и гроза, но это кому как повезет", – говорят синоптики.

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Киевлян ждут приятно тёплые ночи с температурой +17°...+18°. Днём термометры будут показывать +25°...+27°.

Погода в Украине – прогноз на неделю

На этой неделе в Украине сохранится настоящая летняя погода с высокими температурами и периодическими дождями. По данным синоптиков, с 23 по 25 июня по территории страны будет постепенно перемещаться атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки и грозы.

23 июня дожди прогнозируются в большинстве регионов, кроме севера и северо-востока. Местами возможны град и сильные порывы ветра до 15–20 м/с. В Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут значительные дожди. В последующие дни осадки сместятся на юг и восток страны.

Температура ночью составит +13...+20°, днем +23...+29°. 25 июня на востоке страны температура снизится до +20°...+25°.

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