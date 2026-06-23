Многие владельцы котов недооценивают опасность куриных костей для животных.

Даже многие опытные владельцы домашних животных не знают, чем нельзя кормить кошку. Некоторые популярные кошачьи лакомства на самом деле являются смертельно опасными. Одним из самых пагубных продуктов, которые может съесть питомец, являются куриные кости. Хозяева часто недооценивают угрозу и могут потерять пушистого члена семьи из-за такой ошибки.

Почему котам нельзя давать куриные кости

Об опасности костей для кошек рассказало издание catster. Этот продукт может показаться безобидным, ведь коты по натуре являются хищниками и съедают свою жертву целиком. Поскольку они не оставляют от добычи костей, такая пища может показаться естественной частью их рациона.

Однако это огромное заблуждение. Для домашних котов кости представляют смертельную опасность, особенно если они крупные и трубчатые. Дело в том, что после попадания в желудок они могут расколоться на острые осколки. Костные обломки плохо перевариваются, поэтому могут закупорить желудок животного. В такой ситуации коту понадобится срочная операция. В худшем случае острые части могут разорвать кишечник, что приведет к смерти питомца. Также осколки могут не дойти до кишечного тракта, а застрять в горле и вызвать удушье.

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Даже сырые кости представляют серьезную угрозу, но вареные особенно опасны. После термической обработки костная ткань становится хрупкой и легко ломается. Это в разы повышает риск травм и удуший. А в сыром виде продукт представляет угрозу из-за возможного заражения сальмонеллезом, который передается от животных людям.

Вот почему каждому хозяину обязательно нужно знать, что будет, если кошка съела куриную кость. Конечно, всё может пройти без последствий для животного. В лучшем случае кот безопасно переварит кости. Однако после десяти счастливых случаев может наступить одиннадцатый несчастный. Цена ошибки - смерть питомца. Поэтому не стоит давать ему крылышки, ножки, ребра, шейки и другие части мяса на кости.

Что делать, если кот съел куриные кости

Если все же случилось так, что кот съел блюдо с костями, стоит как можно быстрее обратиться к ветеринару. Важно выбирать клинику с рентгеном. Врач проведет осмотр и определит, есть ли опасность для животного и нужно ли делать операцию. Обязательно расскажите ветеринару, какие именно кости и в каком количестве проглотил питомец.

До похода к врачу не давайте любимцу есть и пить, а также внимательно следите за его самочувствием. Насторожить должны такие симптомы, как утрудненное дыхание, вздутие живота, проблемы с туалетом, попытки срыгнуть кость, рвота (особенно с кровью). Однако вероятность закупорки желудка есть даже в том случае, если животное выглядит нормально.

Зная, что произойдёт, если моя кошка съест куриные кости, не игнорируйте эту проблему и не оставляйте опасный продукт в свободном доступе. Также специалисты предупреждают: категорически запрещается пытаться спровоцировать рвоту. Обломок может повредить пищевод на обратном пути, что только усугубит ситуацию.

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