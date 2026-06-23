Важно знать, какие солнечные панели купить для своего дома или квартиры.

В наше время люди все чаще устанавливают солнечные панели, чтобы частично обеспечить собственную энергонезависимость. Сейчас наметилась интересная тенденция: на крышах и земле можно увидеть прозрачное покрытие этих устройств. О том, какие солнечные панели лучше выбрать, - читайте в материале.

Какие солнечные панели лучше - в чем разница

Как отмечают эксперты издания BGR, за последние несколько лет прозрачные панели стали "жизнеспособным" вариантом для органичной интеграции солнечной энергии в архитектуру зданий. Такие "плиты" могут быть как полностью прозрачными, так и тонированными. Это позволяет им пропускать видимый свет, одновременно улавливая ультрафиолетовые и инфракрасные волны солнечного излучения.

По словам специалистов, вместо того, чтобы пытаться использовать ограниченное пространство на крыше или земле, прозрачные панели дают возможность вставлять их в стеклянные фасады небоскребов и в оконные стекла. При этом важно знать, какие солнечные панели выбрать для своего жилища.

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Прозрачные панели разнятся от своих темных аналогов не только материалом изготовления, но и эффективностью и способностью поглощать солнечный свет. Как правило, они производятся из фотоэлектрического стекла (TPV), а их продуктивность находится в прямой зависимости от степени прозрачности. Полностью бесцветные панели наименее практичны - они имеют КПД всего от 1 до 5%. В то же время полупрозрачные могут иметь эффективность от 7 до 12%.

В сравнении с ними, стандартные черные или монокристаллические варианты "выдают" большую продуктивность - до 24%. В отличие от полностью прозрачных, которые "игнорируют" большую часть видимого света, они не пропускают его вообще.

Какие солнечные панели самые лучшие - дело в цене

Эксперты утверждают, что помимо меньшей эффективности, прозрачные панели стоят дороже. Поскольку они не так распространены, как черные или синие, сложно предложить простое сравнение цен. По данным A1 SolarStore, они примерно в два-четыре раза дороже, чем их традиционные аналоги.

Важно, что разница в стоимости и продуктивности между прозрачными и черными батареями делает первые менее подходящими для обычного домашнего использования, поскольку они могут не окупиться за весь срок службы.

"Учитывая их ограниченную эффективность, вам потребуется значительно больше панелей, чтобы получить приемлемую выходную мощность. Для большинства частных клиентов, которые будут устанавливать их на крыше или на пустом участке земли, черные являются лучшим выбором", - отметили специалисты.

По их словам, прозрачные панели также наиболее целесообразны для коммерческих зданий, имеющих большие стеклянные фасады, которые можно использовать для интеграции солнечных батарей.

Какие солнечные панели лучше в пасмурную погоду

Когда на небе много облаков, солнечный свет напрямую не попадает на поверхность панелей, из-за чего их эффективность сильно снижается. Это касается как прозрачных, так и монокристаллических вариантов. В данном случае лучше всего себя проявляют гетероструктурные солнечные панели, сочетающие в себе свойства аморфного и поликристаллического кремния. Но главный их недостаток - это высокая цена.

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