Тропические бабочки смогли победить старение и живут в 25 раз дольше, чем их сородичи

Все дело в необычной диете.

Продолжительность жизни бабочек, обитающих в тропических лесах Южной и Центральной Америки, сильно варьируется. Бабочка Dione juno живет 14 дней после достижения взрослого возраста, в то время как Heliconius hewitsoni живет 348 дней – почти в 25 раз дольше.

Как пишет CNN, другие виды рода Heliconius также отличаются впечатляюще долгой продолжительностью жизни - от 106 до 277 дней. Некоторые ученые предполагают, что такая долгая жизнь Heliconius объясняется тем, что эти насекомые потребляют улучшенный рацион, а не полагаются исключительно на углеводы, как другие бабочки.

Большинство взрослых бабочек питаются исключительно нектаром цветов, получая энергию только из углеводов, а не из аминокислот и липидов – необходимых для размножения яйцеклеток и сперматозоидов – которые они получали из растительного материала в стадии гусеницы до метаморфозы.

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Общая эволюционная стратегия заключается в том, чтобы размножаться как можно больше, пока эти ресурсы не будут исчерпаны, что происходит довольно быстро, после чего они обычно умирают.

Однако большинство видов Heliconius адаптировались к питанию пыльцой – даже во взрослом возрасте – что может обеспечить насекомых большей энергией. Пыльца также содержит липиды, которые помогают накапливать энергию, а также повышают иммунитет.

Ученые установили, что из 28 видов Heliconius только шесть не питались пыльцой и жили от 14 до 98 дней. Но наблюдения показали, что даже когда пыльца не подавалась, бабочка Heliconius продолжала жить.

В целом многие виды Heliconius, питающиеся пыльцой, имели более длительную продолжительность жизни и более медленные темпы старения, что говорит о важности питания как фактора. Аминокислоты, полученные из пыльцы, также помогают бабочкам постоянно откладывать больше яиц во взрослом возрасте, продлевая их репродуктивный период жизни.

В то же время полное исключение пыльцы из рациона бабочек, по-видимому, не оказало негативного влияния на их продолжительность жизни. Так что точные причины этой неожиданно долгой жизни все еще остаются непонятными.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Африке обнаружили неизвестного науке паука, который светится синим цветом.

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