Коалы едва не исчезли еще до появления людей в Австралии: неожиданное открытие ученых

Сегодня коалы сталкиваются уже с другими угрозами – охотой и уничтожением естественной среды обитания.

Коалы пережили катастрофическое сокращение популяции, вызванное изменениями климата, еще около 100 тысяч лет назад, пишет SciTechDaily. Речь идет о том, что новое геномное исследование не только меняет представления ученых об истории этого вида, но и может помочь более эффективно защищать его сегодня.

В частности, по мнению ученых, все современные представители вида происходят от единой популяции, которая смогла выжить во время суровых климатических изменений задолго до того, как люди появились в Австралии. Учёные установили, что предки нынешних коал пережили ледниковые циклы и длительные периоды холодного и засушливого климата, связанные с изменениями окружающей среды в результате постепенного дрейфа Австралийского континента на север.

Сегодня коалы сталкиваются уже с другими угрозами – охотой, уничтожением естественных сред обитания, масштабными лесными пожарами и болезнями. С 2022 года этот вид имеет статус "находящегося под угрозой исчезновения" в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории.

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Исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета и Техасского университета A&M, опровергает предыдущие теории, связывавшие резкое сокращение численности коал с прибытием людей в Австралию. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

"Это исследование фактически переписывает хронологию генетической истории коал в Австралии. Рассчитав скорость мутаций в современных популяциях коал, мы можем воссоздать их генетическую историю, вернувшись примерно на 100 тысяч лет назад, чтобы оценить генетическое разнообразие и численность древних популяций", – отметил аспирант Тоби Ковач, возглавлявший исследовательскую группу.

Как климатические изменения определили судьбу вида

По словам Ковача, ископаемых останков коал недостаточно, чтобы точно установить, насколько многочисленными были их популяции 100 тысяч лет назад. Именно поэтому анализ геномов дает чрезвычайно важные подсказки относительно эволюционной истории вида:

"Геномные исследования свидетельствуют о том, что коалы уже переживали значительное сокращение численности из-за климатических изменений и утраты среды обитания".

По словам специалиста, когда условия улучшались, популяции восстанавливались и вновь распространялись по значительной части восточной Австралии. В то же время многие угрозы для современных коал созданы именно людьми. Учёный подчеркнул, что понимание того, как коалы реагировали на предыдущие кризисы и восстановление, поможет разработать научно обоснованные стратегии сохранения вида.

Чтобы реконструировать генетическое прошлое этих животных, исследователи сосредоточились на скорости мутаций – показателе того, как часто в геноме вида возникают новые генетические изменения.

Исследователи установили, что скорость мутаций у коал примерно в два раза ниже, чем у людей.

"Учёные применили полученные данные к анализу 457 геномов коал, что позволило проследить изменения численности популяций в течение длительных исторических периодов. Это первое прямое измерение скорости мутаций не только для коал, но и для всех представителей отряда двурезцевых сумчатых (Diprotodontia), к которому также относятся кенгуру, вомбаты и поссумы", – говорится в статье.

Популяцию сократила климатическая катастрофа

Ранее в некоторых исследованиях утверждалось, что численность коал резко упала после появления людей в Австралии около 65 тысяч лет назад. Однако такие выводы основывались на скорости мутаций, заимствованной у отдаленно родственных млекопитающих – в частности, у мышей и людей.

Новый анализ показал иную картину. Популяция коал начала сокращаться примерно 100 тысяч лет назад, а около 60 тысяч лет назад пережила так называемое "генетическое узкое место" – период критически низкой численности.

Исследователи установили, что этот коллапс совпал с масштабными экологическими изменениями в конце плейстоцена – задолго до какого-либо контакта с людьми.

Как менялась Австралия

Ландшафт Австралии на протяжении миллионов лет претерпел поразительные изменения. В палеогене, примерно 23–66 миллионов лет назад, значительную часть континента покрывали влажные леса. Ситуация начала меняться в миоцене (5–23 миллиона лет назад), когда Австралийская тектоническая плита дрейфовала на север.

Позже, в плейстоцене – от 2,5 миллиона до 11 700 лет назад, – повторяющиеся циклы холодных и засушливых ледниковых периодов и более тёплых межледниковых эпох коренным образом изменили экосистемы континента, сделав их более сухими и подверженными пожарам.

По мере того как Австралия становилась всё более засушливой, примерно 70 тысяч лет назад сформировалась равнина Налларбор – огромный полузасушливый регион, который сократил пригодные для коал территории и изолировал восточные и западные популяции.

Западная популяция в конечном итоге исчезла, однако небольшая группа коал на востоке смогла пережить самые суровые климатические условия.

Когда же наступила нынешняя межледниковая эпоха с более благоприятным климатом, коалы вновь начали распространяться. В период между 16 500 и 6 000 лет назад они разделились на пять генетических популяций, от которых происходят современные группы коал на восточном побережье Австралии.

"Учитывая эти результаты, нам теперь интересно выяснить, переживали ли другие австралийские виды, в частности ближайшие родственники вымершей мегафауны, сокращение популяций ещё до появления людей", – отметил Ковач.

Помимо раскрытия древней истории вида, новые данные о скорости мутаций могут помочь лучше понять современное состояние популяций коал и поддержать природоохранные меры.

"Наша команда создает огромные геномные базы данных коал, но чтобы полностью понять, о чем могут рассказать эти массивы информации, мы должны знать, как быстро у этого вида возникают новые генетические изменения", – пояснил Ковач.

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