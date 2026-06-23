Россия заговорила о готовности к диалогу с ЕС

Кроме того, в Кремле подтвердили попытки Европы установить контакт с Москвой.

В Кремле заявили, что готовы наладить контакт с Европейским союзом. Соответствующее заявление сделал помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

В частности, Ушаков заявил, что со стороны Евросоюза были попытки наладить контакты с Москвой.

На уточняющий вопрос журналистов – готова ли к таким контактам РФ, – он ответил: "готова".

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Переговоры между РФ и Европой

Напомним, Украина уже давно выступает за то, чтобы за столом переговоров между Киевом и Москвой, помимо Вашингтона, была представлена и Европа. Однако РФ долгое время отказывалась от такого приглашения, обвиняя Европу в поддержке Украины.

Издание Bloomberg ранее сообщало, что на фоне укрепления позиции Украины Европа планирует провести прямые переговоры с РФ о прекращении войны уже в течение месяца. Для этого, по данным издания, Великобритания, Германия и Франция хотят заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.

Также это издание ранее сообщало, что глава Европейского совета Антониу Кошта пытался самостоятельно выйти на контакт с РФ. По данным журналистов, представители Кошты уже провели два разговора с представителями России с целью подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем.

Издание Politico, в свою очередь, отмечало, что эти контакты раздражили ряд европейских лидеров. Причиной стало то, что их не проинформировали о таких контактах заранее. В частности, негативно на такие переговоры отреагировали в странах Балтии.

На фоне ужесточения позиции Киева постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль де-факто линии фронта. Он также сказал, что терпение Киева "не безгранично", и заявил, что прекращение войны по всему фронту – это уже большой компромисс со стороны Украины.

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