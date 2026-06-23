Канада спрятала под землю ядерный реактор с самоохлаждением, и это первый такой на Западе

Он охлаждается без насосов, скрыт под землёй и должен заработать в 2030 году.

Малый модульный реактор был излюбленным слайдом ядерной отрасли на протяжении примерно десяти лет. Его продвигали энергетические компании, моделировали правительства, о нём спорили на конференциях – и долгие годы этим всё и ограничивалось на Западе: перспективная разработка, которую так и не построили в масштабах энергосистемы.

Затем этой весной кран в Онтарио опустил в шахту глубиной 35 метров плиту из стали и бетона весом 953 тонны – и тихо завершил этап разговоров. Эта плита – основание первого GE Vernova Hitachi BWRX-300. Ontario Power Generation – провинциальная энергетическая компания, строящая его, – и GE Vernova называют его первым малым модульным реактором сетевого масштаба в западном мире, пишет Autonotion.

Он рассчитан на 300 мегаватт – достаточно примерно для 300 000 домов – и является первым из четырёх запланированных на той же площадке.

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Ни один из них не выдаст ни ватта до конца 2030 года. Но бетон уже в земле – а это дальше, чем кто-либо на Западе заходил с этой технологией прежде.

Что OPG на самом деле заложила в землю

Основание было установлено 1 мая, и это поистине удивительная инженерная конструкция. Она весит около 953 метрических тонн, имеет 37 метров в диаметре и была сварена целиком перед тем, как один из крупнейших в мире гусеничных кранов опустил её на 35 метров ниже уровня земли в вырытую шахту реактора.

Это первый случай в Канаде, когда фундамент реакторного здания собирался по модульному принципу – OPG назвала это "вставить "М" в ММР".

То, что бетонная плита стала новостью, объясняется особенностями ядерной "бухгалтерии". На традиционных станциях заливка первого бетона под основание реактора – это момент, когда проект официально считается ядерным энергоблоком в стадии строительства.

Канадская комиссия по ядерной безопасности выдала лицензию на строительство в апреле 2025 года, провинция дала окончательное добро несколькими неделями позже, а фундамент – физическое подтверждение реальности стройки. Это также первый новый реактор, начатый в Онтарио с начала 1990-х годов, когда был введён в эксплуатацию последний из действующих блоков Дарлингтона.

Всё это время провинция занималась модернизацией существующих мощностей, а не строила новые.

Реактор маленький намеренно

BWRX-300 – именно то, что следует из названия: кипящий водяной реактор мощностью 300 мегаватт, примерно втрое меньше крупных блоков, составляющих основу большинства атомных станций.

GE Vernova называет его разработкой десятого поколения – это вежливый способ сказать, что он последний в очень длинной линейке кипящих водяных реакторов и опирается на обоснование безопасности ESBWR – более крупной конструкции, уже сертифицированной Комиссией по ядерному регулированию США.

Он охлаждается за счёт естественной циркуляции, не требуя электрических насосов, размещается в заглублённой ниже уровня земли защитной оболочке, а по данным GE Vernova, весь энергетический блок умещается на площади примерно двух международных футбольных полей – около 130 на 60 метров.

Разработчик утверждает, что время строительства для последующих серийных блоков, после отработки первого, сократится до 24–36 месяцев.

Есть одна сложность, связанная с топливом. BWRX-300 работает на стандартном слабообогащённом уране – том же, что питает большинство мировых реакторов, а не на высокообогащённом HALEU, который требуется более экзотическим конструкциям.

Это привычно. Но есть местная особенность: существующий канадский парк реакторов CANDU работает на природном, необогащённом уране, поэтому страна не обогащает уран внутри страны, а новые реакторы потребуют топлива, которое пока приходится закупать за рубежом. Проблема решаемая. Но пока не решённая.

"Первый" с оговорками

Пресс-релизы активно используют слово "первый", поэтому полезно уточнить, о каком именно "первом" идёт речь. OPG и GE Vernova тщательно указывают: "первый в западном мире" или "первый среди стран G7" МММ сетевого масштаба – и это уточнение важно.

Россия и Китай уже эксплуатируют малые модульные реакторы, в Аргентине ведётся строительство пилотного, так что это не первый МММ на Земле. Это первый, построенный страной G7 и подключённый к крупной энергосистеме.

Это также принципиально иная машина по сравнению с другими проектами передовых реакторов, которые сейчас начинают строиться. Компания Билла Гейтса TerraPower только что приступила к строительству реактора с натриевым охлаждением в штате Вайоминг, а итальянская компания испытывает полномасштабный стенд с жидким свинцовым охладителем и электронагревателями вместо топлива.

Это быстрые реакторы, делающие ставку на экзотические хладагенты. BWRX-300 – ставка противоположная: намеренно традиционный, водоохлаждаемый реактор, уменьшенный в масштабе и строящийся по заводскому принципу, рассчитанный быть предсказуемым и тиражируемым, а не новаторским. И пока ни один из них не вырабатывает электричество.

OPG намечает подключение к сети на конец 2030 года, а завершение строительства – примерно на 2029-й.

21 миллиард долларов и что на них можно купить

Это недешёвый способ выяснить результат. По опубликованной оценке OPG, стоимость первого реактора составляет 6,1 миллиарда канадских долларов плюс ещё 1,6 миллиарда на дороги, тоннели, линии охлаждающей воды и прочую инфраструктуру, общую для всех четырёх блоков – итого 7,7 миллиарда только для запуска первого.

Весь четырёхблочный проект оценивается в 20,9 миллиарда канадских долларов (около 15 миллиардов долларов США) в ценах 2024 года с учётом процентов и непредвиденных расходов; OPG ожидает, что каждый последующий блок обойдётся дешевле по мере созревания цепочки поставок – до примерно 4,1 миллиарда канадских за четвёртый блок.

За эти деньги четыре реактора должны обеспечить 1 200 мегаватт – достаточно примерно для 1,2 миллиона домов. Conference Board of Canada оценивает, что программа добавит 38,5 миллиарда канадских долларов к национальной экономике за 65 лет и обеспечит 18 000 рабочих мест в год на пятилетнем строительном этапе, причём более 80 процентов расходов придётся на канадские компании и около 5 процентов – на американские, в основном GE Vernova за проектирование.

Canada Growth Fund и Building Ontario Fund берут миноритарные доли, вложив в общей сложности 3 миллиарда канадских долларов в виде акционерного капитала.

Оператор сети Онтарио оценил стоимость электроэнергии примерно в 14,9 цента за киловатт-час и пришёл к выводу, что сопоставимый пакет из ветровой, солнечной энергетики и систем хранения обойдётся и дороже, и рискованнее.

Выполнение этого прогноза полностью зависит от того, уложится ли первый реактор в бюджет, – а это то, чего никто не может гарантировать.

Почему весь мир наблюдает за котлованом

Эта конкретная стройка важна за пределами Онтарио потому, что Дарлингтон – эталонный блок для куда более масштабного замысла. В Теннесси Tennessee Valley Authority стала первой американской энергетической компанией, подавшей заявку на разрешение на строительство BWRX-300, для одного реактора на площадке Clinch River вблизи Окридж.

Комиссия по ядерному регулированию США приняла заявку к рассмотрению в июле 2025 года и рассчитывает завершить экспертизу к концу 2026-го; TVA заявила, что предварительные работы на площадке могут начаться уже в этом году, и Министерство энергетики выделило на это 400 миллионов долларов США.

Польская Orlen Synthos Green Energy планирует парк из около 24 таких реакторов, с первым блоком под Влоцлавком к 2032 году, а энергетические компании Швеции, Эстонии, Венгрии и канадской провинции Саскачеван – все где-то на том же пути.

Весь экономический аргумент в пользу малых модульных реакторов строится на стандартизации: строить одну и ту же машину снова и снова, пока цена не снизится, – так же как при модернизации Дарлингтона второй реактор был готов на 250 дней быстрее первого.

Именно в Дарлингтоне эта теория либо выдержит испытание, либо нет. Правильно построить первый – и следующие два десятка станет легче и дешевле финансировать. Выйти за рамки бюджета – и все наблюдающие энергетические компании тихо пересмотрят свои планы.

Фундамент установлен, краны поднимают здание реактора из шахты, и OPG активно опирается на примерно 7 000 уроков, извлечённых при модернизации действующих блоков Дарлингтона, – проект завершился досрочно и примерно на 150 миллионов канадских долларов ниже бюджета. Этот послужной список – самый весомый козырь.

Но фундамент – это пока только фундамент. На нём ещё нужно построить реактор, загрузить топливо, получить лицензию на эксплуатацию и реально включить его в сеть – и всё это откладывается на 2030 год.

Запад потратил большую часть двух десятилетий, обсуждая малые модульные реакторы. Канада первой выясняет, выдержит ли эта идея соприкосновение с залитым бетоном.

Ранее УНИАН сообщал, что в Австралии открыли завод, который превращает углерод в бетон и стекло.

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