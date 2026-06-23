В Украине помидоры дешевеют, а капуста дорожает: сколько стоит килограмм овощей

В то же время стоимость капусты нового урожая начала расти.

Оптовые цены на помидоры от украинских тепличных комбинатов продолжают снижаться. В конце прошлой недели томаты отпускались по цене 70–110 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем за семь дней до этого, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижение цен на помидоры связано с сезонным увеличением предложения овоща, в частности с началом массовой реализации томатов из летних теплиц. Такая тенденция стабильно наблюдается в Украине каждый год во второй половине июня.

При этом год назад тепличные помидоры в Украине продавались в среднем на 23% дешевле, чем в текущем сезоне, поскольку тогда цены на местные овощи снижались существеннее, чем сейчас.

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В то же время аналитики EastFruit фиксируют подорожание молодой капусты на внутреннем рынке. Так, на сегодняшний день белокочанная капуста стоит 12–20 грн/кг, что в среднем на 52% дороже, чем в конце прошлой недели.

Капуста на рынке дорожает вследствие сокращения предложения в межсезонье. Сезон сбора капусты ранних сортов в хозяйствах подходит к концу, тогда как массовый сбор средних и среднепоздних сортов овоща еще не начался. При этом спрос на капусту остается относительно стабильным.

С учетом роста стоимости молодой капусты цены на этот овощ уже в среднем на 20% выше, чем в конце июня прошлого года. Как только производители массово начнут уборку урожая капусты средних сортов, капуста должна снова подешеветь.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что овощи в Украине уже осенью могут подорожать до 15%. Цены на мясо, по прогнозам специалиста, могут вырасти до 20%, тогда как общее подорожание хлеба за год составит 25%.

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отметила, что потребление молочных продуктов в Украине традиционно снижается летом, поэтому магазины будут продавать эту группу товаров с акционными скидками. В наибольшей степени это коснется продуктов с высоким содержанием жира, таких как масло и сметана.

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