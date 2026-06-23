Температура в Днепре упадет почти до +20°: названа точная дата похолодания (инфографика)

В городе будут периодически идти дожди.

В ближайшие дни в Днепре сохранится довольно жаркая погода с периодическими дождями, но перед выходными ситуация изменится. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей.

По словам синоптиков, в течение недели Днепропетровская область будет находиться под влиянием малоградиентных полей. Однако 23–25 июня малоподвижный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди с грозами.

Ветер ожидается преимущественно со скоростью 7–12 м/с.

Видео дня

Температура в ближайшие ночи будет оставаться в пределах +16°...+21°. Днем термометры покажут +26°...+31°, но в конце недели жара несколько ослабнет. В частности, 26 июня ожидается всего +21°, а в субботу, 27 июня, – до +25°.

23 июня в Днепропетровской области будет преобладать переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Днём местами во время грозы порывы ветра будут усиливаться до 15–20 м/с. Температура по области +27°…+32°, а в Днепре термометры покажут +29°…+31°.

Вас также могут заинтересовать новости: