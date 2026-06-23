Тысяча долларов за ПК-консоль: Valve раскрыла стоимость Steam Machine

Изначально стоимость консоли должна была составить ~750$, но вмешался кризис на рынке памяти, из‑за которого сегодня дорожает вся техника.

Valve объявила официальную стоимость консоли-ПК Steam Machine. Самая дешевая версия на 512 ГБ без геймпада будет стоить 1049 долларов, что по текущему курсу составляет почти 48 000 грн. Также будет версия на 2ТБ за $1349.

Изначально устройство должно было стоить ~750$, но вмешался кризис на рынке памяти, из‑за которого сегодня дорожает вся техника. Для сравнения, PlayStation 5 и Xbox Series X стоят в 2 раза дешевле, даже PS5 Pro пока не перевалила за отметку в тысячи долларов.

Старт продаж Steam Machine намечен на 25 июня – в этот же день стартуют предзаказы GTA 6. Первую партию устройств начнут поставлять 29 июня.

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Характеристики Steam Machine:

Процессор AMD Zen 4 с 6 ядрами и 12 потоками

AMD RDNA 3 с 28 вычислительными блоками

16 ГБ оперативной памяти DDR5 + 8 Гбайт видеопамяти GDDR6

512 ГБ/2 ТБ NVMe SSD, разъем для карты microSD

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet

Steam Machine работает на SteamOS, операционной системы на базе Linux, и рассчитана на запуск игр из библиотеки Steam. По производительности обещают уровень PlayStation 5, а в некоторых играх даже лучше.

Также Valve позволит пользователям собирать свои Steam Machine из компьютеров на Windows. Компания плотно работает с Nvidia, чтобы добавить поддержку ее железа в SteamOS.

В мае Valve запустила продажи нового Steam Controller. Ажиотаж оказался настолько высоким, что на eBay уже активизировались перекупщики с ценами в несколько раз выше официальных. Геймпад полностью раскупили спустя 30 минут после начала продаж.

Также до конца года состоится релиз Steam Frame. Это беспроводной VR-шлем, на котором можно запускать часть игр без подключения к ПК. Кроме того, на нем можно запускать не только игры для VR, но и обычные.

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