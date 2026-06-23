Экономика РФ пробуксовывает, но не рушится: что сдерживает крах путинского режима, – The Economist

Эксперты отмечают признаки истощения экономики РФ, однако ресурсов для продолжения войны у неё пока хватает.

Российская военная экономика сталкивается с трудностями, которые только усиливаются, однако пока нет признаков ее скорого краха, пишет The Economist.

В последнее время всё больше экономистов из аналитических центров заявляют об ухудшении ситуации в России. В частности, в Кильском институте мировой экономики утверждали, что российская экономика сталкивается со "структурным истощением". Даже официальные данные РФ указывают на сокращение ВВП на 0,2% в первом квартале этого года.

Однако, как отмечает издание, после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжала функционировать, несмотря на прогнозы об экономическом коллапсе. Страна переориентировала торговлю на Китай и Индию, а также активно использовала бюджетные резервы для финансирования армии, инфраструктурных проектов и социальных выплат.

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По данным The Economist, с 2022 по 2025 годы реальный ВВП на душу населения в России вырос на 12%. Хотя этот показатель уступает темпам развития других крупных развивающихся экономик, он оказался значительно лучше многочисленных прогнозов о глубоком экономическом кризисе.

Издание обращает внимание на то, что повышение НДС с 20% до 22% в январе стимулировало россиян более активно тратить средства в конце 2025 года, что поддержало экономический рост в то время, но ослабило его в начале 2026 года.

В то же время альтернативные оценки экономической активности свидетельствуют скорее о замедлении роста, чем о спаде. Данные российского банка "ВЭБ" также указывают на ускорение экономики в марте и апреле, в частности благодаря скачку цен на нефть.

Ситуация в отдельных секторах остается неоднозначной. Найти работу стало сложнее, чем год или два назад. Однако уровень безработицы по-прежнему находится вблизи исторического минимума – около 2%.

Кроме того, России становится все сложнее экспортировать энергоносители из-за ударов Украины по энергетической инфраструктуре и падения цен на нефть после недавнего скачка. Несмотря на это, объемы экспорта товаров в апреле были несколько выше, чем годом ранее.

The Economist отмечает, что в прошлом году Россия направила на военные нужды около 7–8% ВВП. Эти колоссальные расходы, как утверждают те, кто предсказывает кризис, отвлекают рабочую силу из других отраслей экономики, а также истощают государственные финансы. Впрочем, издание отмечает, что увеличение оборонных расходов составляет около 3–4% ВВП по сравнению с довоенным уровнем, что является значительным показателем, но недостаточным для обвала.

Между тем, фискальные проблемы России пока не носят катастрофического характера. Власти могут повышать налоги, использовать резервные фонды или привлекать средства на внутреннем рынке.

В 2026 году ВВП России может вырасти примерно на 1%, что сопоставимо с прогнозируемыми темпами роста во Франции или Канаде. Новые санкции, падение цен на нефть или усиление украинских ударов по энергетической инфраструктуре способны дополнительно замедлить этот показатель, однако для серьезного подрыва российской военной экономики понадобится нечто более радикальное.

Экономика России – последние новости

19 июня издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что российская экономика из-за военной модели хозяйствования оказалась в "взрывоопасной ситуации", когда любой экономический шок может стать спусковым механизмом для серьезного кризиса.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Кремле все больше полагаются на дорогие внутренние заимствования для финансирования войны, поскольку международные санкции в значительной степени перекрыли внешние источники финансирования. В течение следующего десятилетия Россия выплатит не менее 15% ВВП в виде процентов по долгу, что примерно равно совокупному объему государственного долга страны на сегодняшний день.

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