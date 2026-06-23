Доплаты к пенсии: кто получит дополнительные 570 гривень от государства

В ПФУ сообщили, кто имеет право на выплату и какое условие необходимо выполнить.

Пенсионерам старше 70 лет государство устанавливает ежемесячную компенсационную выплату. Размер такой выплаты зависит от возраста, сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король изданию РБК-Украина.

Необходимое условие для выплаты – общая сумма всех пенсионных поступлений получателя не превышает 10 340,35 гривни.

Конкретный размер доплаты устанавливается в соответствии с возрастной категорией:

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от 70 до 75 лет – до 300 гривень в месяц;

от 75 до 80 лет – до 456 гривень в месяц;

старше 80 лет – до 570 гривень в месяц.

Когда пенсионер переходит в следующую возрастную категорию – например, с 70 до 75 лет – выплата изменится. Предыдущая при этом не суммируется с новой. Доплату к пенсии начинают начислять с момента достижения получателем соответствующего возраста – 70, 75 или 80 лет.

"Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста, устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии, закона, в соответствии с которым назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы", – сообщают в ПФУ.

Таким образом, на выплату могут рассчитывать даже пенсионеры с небольшим стажем или те, кто до сих пор работает.

Пенсия в Украине – последние новости

Гражданам Украины могут зачесть их работу за рубежом в трудовой стаж на родине при определенных условиях. Они зависят от соглашения, которое Украина подписала с конкретной страной, где работает гражданин.

Из-за новых требований к страховому стажу и нехватки рабочей силы выход на пенсию для многих украинцев постепенно откладывается. Одним из наиболее реалистичных сценариев называют выход на пенсию в 67 лет.

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