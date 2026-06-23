Доплаты к пенсии: кто получит дополнительные 570 гривень от государства

Пенсионерам старше 70 лет государство устанавливает ежемесячную компенсационную выплату. Размер такой выплаты зависит от возраста, сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король изданию РБК-Украина.

Необходимое условие для выплаты – общая сумма всех пенсионных поступлений получателя не превышает 10 340,35 гривни.

Конкретный размер доплаты устанавливается в соответствии с возрастной категорией:

Видео дня
  • от 70 до 75 лет – до 300 гривень в месяц;
  • от 75 до 80 лет – до 456 гривень в месяц;
  • старше 80 лет – до 570 гривень в месяц.

Когда пенсионер переходит в следующую возрастную категорию – например, с 70 до 75 лет – выплата изменится. Предыдущая при этом не суммируется с новой. Доплату к пенсии начинают начислять с момента достижения получателем соответствующего возраста – 70, 75 или 80 лет.

"Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста, устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии, закона, в соответствии с которым назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы", – сообщают в ПФУ.

Таким образом, на выплату могут рассчитывать даже пенсионеры с небольшим стажем или те, кто до сих пор работает.

Пенсия в Украине – последние новости

Гражданам Украины могут зачесть их работу за рубежом в трудовой стаж на родине при определенных условиях. Они зависят от соглашения, которое Украина подписала с конкретной страной, где работает гражданин.

Из-за новых требований к страховому стажу и нехватки рабочей силы выход на пенсию для многих украинцев постепенно откладывается. Одним из наиболее реалистичных сценариев называют выход на пенсию в 67 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: