В 'Армия+' появился новый статус для военнослужащих после СЗЧ

Срок действия статуса зависит от того, в какую часть направляется лицо для прохождения службы.

Для военнослужащих, добровольно возвращающихся на службу после самовольного оставления части (СЗЧ), в приложении "Армия+" ввели специальный статус. Как сообщает АрмияInform, после согласования отчета в Армия ID автоматически появляется белая полоса со статусом "В пути".

Отмечается, что такой статус означает, что военнослужащий добровольно возвращается на службу, рапорт согласован, а также что его ожидают в указанной части.

Срок действия статуса зависит от того, к какой части принадлежит лицо. Если это Вооруженные силы Украины и Государственная специальная служба транспорта, то на прибытие отводится 5 суток; Национальная гвардия Украины – 48 часов после приказа; через рекрутинговый центр – бумажное предписание (также 5 суток).

Видео дня

В случае, если военнослужащего при возвращении из СЗЧ остановили в пути для проверки документов, он должен предъявить "белую ленту" в приложении "Армия ID" + рапорт в "Армия+" или предъявить бумажное предписание.

Возвращение из СЗЧ по новой процедуре

Как сообщал УНИАН, военные, которые по состоянию на 12 июня самовольно покинули часть, смогут вернуться до 20 сентября по новой процедуре.

Самый простой способ возвращения – через приложение "Армия+". В частности, там можно: выбрать новое подразделение из списка; указать желаемое направление службы и опыт; получить сопровождение до зачисления в новую часть.

В Минобороны отметили, что на данный момент услуга доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта. Для военнослужащих Национальной гвардии возможность подать рапорт в "Армия+" заработает в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: