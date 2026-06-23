Кулеба ответил, что должно произойти, чтобы россияне начали по-настоящему бежать из Крыма

По словам бывшего министра, первыми уедут те, "у кого хорошо развиты инстинкты".

С момента оккупации Крыма в 2014 году Россия гиперактивно меняла состав населения на полуострове, отправляя туда военных пенсионеров, людей из глубинки – "закоренелых" путинистов и фанатов "России-матушки". Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"И это будет вопрос, что делать с этими людьми", – отметил он.

При этом, подчеркнул Кулеба, в Крыму остались также бывшие граждане Украины, которые приняли новый режим как данность и пытаются просто жить, а также там есть люди, которые ждут возвращения Украины.

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Кулеба подчеркнул: пока речь не идет о том, что уже завтра мы вернем Крым, но Украина должна четко понимать, что с ним делать, когда это произойдет.

"Все хотят вернуть, но возникает вопрос, что с ними (территориями, – ред.) дальше делать, ведь некоторые из них 12 лет, а кто-то более 4 лет жили в условиях государства, ненавидящего Украину", – отметил экс-министр.

По его словам, в случае деоккупации Крыма Украина должна осуществить, в частности, демилитаризацию полуострова. Также, по его мнению, необходима "делегитимизация Путина", потому что Россия с 2014 года жила на крымском консенсусе – мол, Путин величайший, потому что он вернул Крым.

"Честно говоря, не понимаю, что Путину с этим делать. Если Россия не найдет технологического военного решения, чтобы установить над Крымом какой-то там железный купол, а я не вижу, откуда он возьмётся, тогда мы увидим тихий и постепенный уход из Крыма. Первыми уедут те, у кого хорошо развиты инстинкты – это самые крупные российские приспешники. Хотя всем им не очень-то будут разрешать оттуда уезжать, потому что это посеет панику", – сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что не видит, как с технической точки зрения Россия сейчас может защитить Крым. Мол, в ближайшее время всё будет выбиваться из колеи, туда будут прилетать, начнётся экономическая блокада. При этом, напомнил он, бензина на полуострове уже нет, а курортный сезон сорван безвозвратно.

Кулеба подчеркнул, что возможности Украины по поражению целей в глубине РФ будут только расти, но и Россия не будет сидеть сложа руки.

"Это война, и в ней побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Сейчас россияне не сидят, сложив руки, и не думают, как бы красивее сдаться Украине. Нам не нужно впадать в эйфорию, нам нужно быть впереди и становиться эффективнее", – добавил он.

Украина изолирует Крым от России

Как сообщал УНИАН, Украина усиливает атаки на территории Крыма, чтобы окончательно изолировать полуостров.

Как писала газета "The New York Times", украинские чиновники назвали крымскую кампанию важным стратегическим событием, которое может помочь положить конец войне. Атаки в Крыму происходят параллельно с ударами украинских беспилотников по другим российским городам. В совокупности эти атаки подчеркнули, как способность Владимира Путина изолировать российское общество от последствий войны резко снижается.

Известно, что уже в течение нескольких недель россияне сталкиваются с очередями или нормированием топлива на автозаправочных станциях из-за атак Украины на НПЗ.

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