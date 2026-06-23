Зеленский не поедет в Польшу на Конференцию по вопросам восстановления Украины

На мероприятии Украину будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Гданьск на Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая состоится 25-26 июня. Об этом Polsat News сообщили источники, близкие к Министерству иностранных дел Украины.

По словам собеседника, Украину на мероприятии будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. В то же время отмечается, что пресс-секретарь правительства Адам Шлапка во вторник заявил журналистам, что члены украинской делегации "все еще обсуждают этот вопрос".

"Конференция обязательно состоится, и там будет украинское представительство, поскольку речь идет о восстановлении Украины", – сказал он.

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Шлапка рассказал, что правительство пока не получило информации о том, что президент Зеленский не будет в Гданьске на URC 2026. Однако добавил, что если президент не приедет в Польшу, "возможно, там будут представители правительства" Украины.

Заявление украинского правительства относительно конференции

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко в своём Telegram-канале сообщила, что возглавит украинскую делегацию и в целом работу на URC-2026 в Гданьске.

Она сообщила, что в состав украинской делегации на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно же, правительственные чиновники и парламентарии.

"Множество мероприятий разного уровня, которые должны укрепить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров, и Европу. Перед нашей командой стоит четкая задача – достичь конкретных договоренностей, которые укрепят обороноспособность и устойчивость Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами. Ожидаем подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности, касающихся укрепления нашей энергетики", – подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, она подчеркнула, что Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания:

"Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество".

Дипломатический скандал между Украиной и Польшей – что известно

Как сообщал УНИАН, 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Такое решение возмутило Польшу. В частности, ее лидер Кароль Навроцкий лишил президента Украины Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать".

Впоследствии Зеленский вернул Навроцкому орден, продемонстрировав фото из "Новой почты", где готовилась посылка для отправки награды.

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что Навроцкий совершил "ненадлежащие действия". По его словам, вопрос, связанный с тем, что Зеленский назвал воинскую часть в честь "героев УПА", дальнейшая напряженность между Киевом и Варшавой, а также лишение Навроцким президента Украины Ордена Белого Орла, в конечном итоге означают поражение Польши.

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