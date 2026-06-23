Без электричества, бензина и туризма: Украина отрезает Крым от внешнего мира, - NYT

Из Крыма уезжают не только туристы, но и местные жители.

Украина усиливает атаки по территории Крыма, чтобы окончательно изолировать полуостров. О том, как живет Крым под украинскими ударами, рассказывает The New York Times.

Украинские чиновники назвали крымскую кампанию важным стратегическим событием, которое может помочь положить конец войне, и подчеркивали свои успехи в атаках на нефтяную инфраструктуру, военные объекты и жизненно важные пути снабжения полуострова.

Атаки в Крыму происходят параллельно с ударами украинских беспилотников по другим российским городам. В совокупности эти атаки подчеркнули, как резко снижается способность Владимира Путина изолировать российское общество от последствий войны, отмечает NYT.

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Проблема с бензином

В течение нескольких недель россияне сталкиваются с очередями или нормированием топлива на автозаправочных станциях из-за атак Украины на НПЗ.

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в воскресенье о приостановке продаж топлива. Он заявил, что топливо будет поставляться исключительно службам, необходимым для функционирования и безопасности Крыма.

"В Крыму закончился бензин… Наш сезон лаванды только начинается. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму – и 60 литров бензина. А бензина в продаже нет, и мы не можем добраться до наших полей". – жаловалась Анастасия Харицкая, владелица сельскохозяйственного предприятия.

Отключения электроэнергии

После сообщений о взрывах на тепловой электростанции в Крыму последовали заявления об отключениях света. Помощник Аксенова, Олег Крючков в воскресенье попросил жителей выключить кондиционеры и другие некритичные электроприборы, пока устраняется сбой в электросети.

"Крымэнерго", основной поставщик электроэнергии на полуострове, заявил в воскресенье, что веерные отключения электроэнергии вводятся из-за "аварий" в электросети. В Севастополе власти прекратили включать уличное освещение.

Крах логистики и туризма

В начале этого месяца Украина остановила движение на двух мостах, соединяющих Крым через перешеек с оккупированной Россией частью Херсонской области. К вечеру понедельника в очереди на выезд из Крыма стояло 780 автомобилей, среднее время ожидания составляло три часа.

Кроме того, туристический сезон в Крыму оказался под угрозой срыва. В понедельник Аксёнов издал указ, запрещающий лагерям, местам отдыха и фестивалям принимать детей до сентября, фактически отменяя сезон. А российское агентство ТАСС сообщило, что Министерство образования планирует эвакуировать детей из одного из самых популярных летних лагерей.

Уезжают не только туристы, но и многие местные жители, опасаясь за свою безопасность. В понедельник в социальных сетях Катерина Стракович, косметолог из Севастополя, задокументировала свой переезд обратно в родной Красноярск в Сибири. Она сказала, что была "вынуждена забрать дочь, оставив мужа, дом, работу и переехать на 6000 километров от зоны боевых действий".

"Крым сломит Москву. Это психологический переломный момент – скрытая ахиллесова пята диктатора находится прямо у нас под носом". – заявил Роберт Бровди, командующий силами беспилотных систем Украины.

Крым - что там происходит

Министерство обороны Украины подчеркнуло, что продолжит нанесение ударов по военным целям в оккупированном Россией Крыму, поэтому курортного сезона там не будет.

В то же время эксперт по вопросам авиации Константин Криволап отметил, что освобождение Крыма займет достаточно много времени, к этому нужно готовиться, а пока Украина должна продолжать наносить удары по полуострову.

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