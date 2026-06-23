В 'ПриватБанке' вырос доллар: актуальный курс валют на вторник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 июня, вырос на 5 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался без изменений и составляет 51,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник вырос на 20 копеек и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 23 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,41 грн за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 45,16 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,66 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

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