Буданов: Российские операции FIMI бьют по эмоциям и страхам украинцев

В предисловии к отчету глава Офиса президента объяснил механизмы воздействия российской пропаганды на общество.

Российские информационные операции (FIMI) всё активнее используются для влияния на общественные настроения и дискредитации европейского выбора Украины.

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, эффективность таких кампаний в значительной степени основана на апелляции к эмоциям и страхам людей. Об этом говорится в исследовании "Beyond the Battlefield: Russia’s Information War Against Ukraine’s European Future", опубликованном Центром противодействия дезинформации.

В предисловии к отчету глава Офиса президента объяснил механизмы воздействия российской пропаганды на общество.

Видео дня

"Это объясняется тем, что пропаганда действует наиболее эффективно, когда апеллирует к эмоциям, страхам и усталости общества", - подчеркнул Буданов.

Глава ОП также рассказал об инструментах, которые используются для такого воздействия.

"Сегодня российские операции FIMI следуют аналогичной логике - они используют цифровые платформы, анонимные сети и эмоциональные манипуляции, чтобы дискредитировать демократические институты, подорвать доверие к реформам и попытаться ослабить европейский выбор Украины", - отметил он.

Буданов также обратил внимание на то, что FIMI - это не единичные случаи дезинформации, а разветвленной инфраструктурой, в которую входят государственные и квазигосударственные СМИ, анонимные каналы, прокси-сети и сети псевдоэкспертов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов подчеркивал, что Россия выстраивает долгосрочные информационные конструкции и пытается навязывать собственные нарративы как внутри страны, так и за её пределами.

Вас также могут заинтересовать новости: