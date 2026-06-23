Лучших истребителей в мире выпустили всего 187 единиц – и на то есть причины

За ними стоит программа стоимостью 67 миллиардов долларов.

F-22 Raptor считается одним из самых совершенных боевых самолетов в истории – но США остановили его производство после выпуска всего 187 машин. Почему так произошло, пишет WION.

Отмечается, что изначально американские ВВС планировали приобрести целых 750 таких истребителей – для замены устаревших F-15. Но после распада Советского Союза в 1991 году главная угроза со стороны советской авиации исчезла, и планы резко сократили.

Что из этого получилось – получилось дорого. Огромные затраты на разработку пришлось делить уже на меньшее количество самолетов, и цена одного F-22 взлетела примерно до 350 миллионов долларов. Общая стоимость программы, по имеющимся данным, составила 67,3 миллиарда долларов – и это стало одним из главных аргументов для остановки производства.

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Свою роль сыграли и войны в Ираке и Афганистане. Во время пересмотра бюджета в 2009 году Пентагон был полностью сосредоточен на борьбе с повстанцами – там дорогой стелс-истребитель просто не был нужен. Министр обороны Роберт Гейтс решил, что для наземных операций он лишний.

Отдельно стоит вопрос экспорта. Конгресс США ещё в 1998 году принял так называемую поправку Obey, которая полностью запретила продажу F-22 любым иностранным странам – даже союзникам. Это было сделано для защиты секретных стелс-технологий.

В результате Lockheed Martin не могла продать ни одного самолета за границу, чтобы хоть как-то окупить затраты на производство.

В конце концов Вашингтон решил сосредоточиться на F-35 Lightning II – более универсальном истребителе, который дешевле в обслуживании и активно продается союзникам по всему миру. Именно это и поставило точку в истории F-22.

"Аналог" истребителя

Ранее мы писали, что советский конкурент F-22 совершил только один полет. Да, МиГ 1.44 должен был стать самым совершенным истребителем СССР, но в итоге так и не был запущен в производство.

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