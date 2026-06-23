Эти функции кондиционера заставят вас переплачивать за свет: что советует специалист

Некоторые настройки могут значительно увеличить потребление электроэнергии.

В летнюю жару кондиционер становится незаменимым спасением, однако пользоваться им нужно правильно. Неправильные настройки, лишние функции или чрезмерное охлаждение могут не только негативно сказаться на здоровье, но и значительно увеличить счет за электроэнергию, пишет TEOL.

Эффективность работы кондиционера в значительной степени зависит от его чистоты и правильного использования. Перед началом сезона прибор обязательно следует очистить, ведь скопление пыли, грибков и бактерий в фильтрах и теплообменниках не только снижает производительность техники, но и может негативно влиять на здоровье, отмечает электрик Берталан Немет.

По его словам, из-за отсутствия обслуживания кондиционер может потреблять на 20–30% больше электроэнергии и работать менее эффективно.

Видео дня

Специалист также объясняет, что кондиционер не создает холодный воздух, а отводит тепло из помещения через наружный блок.

Кроме того, распространенное мнение о том, что более сильное охлаждение достигается при установке очень низкой температуры, является ошибочным. На самом деле это не ускоряет процесс, а лишь заставляет устройство работать с большей нагрузкой. Оптимальной считается разница между температурой внутри и снаружи на уровне 6–8 градусов, отмечает электрик.

Функции, увеличивающие потребление электроэнергии

Одной из самых спорных функций кондиционеров является так называемый "турбо"- или "jet cool"-режим, который за короткое время переводит устройство на максимальную мощность. По словам специалиста, эта функция является одной из самых энергоемких и в большинстве случаев не является необходимой.

Турборежим не охлаждает эффективнее – он лишь быстрее разгоняет вентилятор и компрессор, создавая повышенную нагрузку на систему. Гораздо более экономичным и безопасным для оборудования является стабильный, равномерный режим работы без попыток "ускорить" охлаждение.

Еще одной функцией, которая часто вызывает споры, является так называемый "dry"-режим или режим осушения воздуха. Он действительно может улучшить ощущение комфорта, однако не охлаждает помещение – лишь снижает влажность воздуха. Такой режим целесообразно использовать в качестве временного решения, например перед грозой или во время дождливой погоды, когда уровень влажности повышен.

Частые включения и выключения могут увеличить расходы

Многие считают, что экономнее включать кондиционер только тогда, когда жара становится невыносимой, а затем выключать его после охлаждения комнаты. На самом деле устройство потребляет больше всего электроэнергии при запуске, когда компрессор работает на полную мощность. Частые включения и выключения не только повышают расходы, но и сокращают срок службы компрессора. Эффективнее поддерживать стабильную температуру, позволяя кондиционеру работать непрерывно на более низкой мощности.

Также стоит помнить, что кондиционер не обновляет воздух, а лишь охлаждает его, поэтому время от времени необходимо проветривать помещение.

Подробнее об использовании кондиционера

Ранее эксперты рассказали, какую температуру кондиционера выставить в жару. Отмечалось, что оптимальная температура кондиционера зависит от нескольких факторов, среди которых личные предпочтения, энергоэффективность системы и желание сократить расходы на электроэнергию.

Также мастер рассказал, почему не следует устанавливать на кондиционере температуру 26 градусов. По его словам, это не обязательно лучший выбор ни для вашего кошелька, ни для комфорта.

Вас также могут заинтересовать новости: