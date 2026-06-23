Сбежать от толп и жары: лучшие места в Европе для отдыха в сентябре 2026 года

Отпуск в сентябре имеет целый ряд преимуществ.

Лето с самом разгаре, но опытные туристы знают: идеальным месяцем для летнего отпуска является сентябрь, когда летние толпы уже уехали, а на улицах не так жарко.

Эксперты крупнейшего в мире издательства о путешествиях Lonely Planet подобрали шесть лучших мест в Европе для отдыха в начале осени 2026 года, также рассказав, чем там можна заняться.

"В сентябре летний наплыв туристов в Европе спадает, и температура начинает немного понижаться. Это идеальное время для знакомства со всем, что может предложить континент, от уютных английских деревушек до сверкающих турецких побережий", – отмечают авторы материала.

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6 лучших мест в Европе для путешествия в сентябре 2026

1. Котсуолдс, Великобритания: для сельського отдыха

Холмистые пейзажи этого региона, скрывающие в своих расщелинах и долинах исторические города и каменные деревушки, издавна привлекает горожан, ищущих английской идиллии. Посещая его в сентябре, можно не только избежать наплыва автобусных экскурсий, но и насладиться сельской местностью во всей ее красе, любуясь как листава начинает постепенно окрашиваться в осенние цвета.

2. Истрия, Хорватия: для велопрогулок

Этот треугольный полуостров, вдающийся в Адриатическое море на крайнем северо-западе Хорватии, изобилует спаржей, оливками и устрицами. Но самое вкусное время для исследования Истрии – сентябрь, когда там собирают виноград, а трюфели созревают под лесной подстилкой. Ну а чтобы с чистой совестью всем этим насладиться, можно нагулять аппетит, катаясь на велосипеде вдоль побережья.

3. Ла-Пальма, Испания: для пеших прогулок

Северо-западный форпост Канарских островов предлагает туристам одни из самых впечатляющих и разнообразных пеших маршрутов – в общей сложности около 1000 км пешеходных троп. Сентябрь обещает любителям хайкинга стабильно солнечное небо, но уже более прохладную погоду, а также лучший выбор жилья после пикового летнего сезона.

Прозвище "Ла Грасса" (Толстушка) дает представление о том, чего ожидать в Болонье – кажется, что жизнь здесь вращается вокруг еды. В сентябре погода в регионе еще достаточно теплая для еды на открытом воздухе, что позволяет комфортно насладиться началом сезона лучших осенних продуктов: грибов, тыкв, дичи и каштанов.

Это место пользуется большой популяностью среди любителей круизов – по водам Эгейского и Средиземноморского побережья Турции из Бодрума, Мармариса и Фетхие. По пути они делают оставновки для посещения исторических мест или просто купания в чистейшем море. К сентябрю температура (и количество туристов) здесь приятно снижаются, но вода по-прежнему теплая.

Трансфэгэрашанское шоссе нередко называют лучшей дорогой в мире, и с этим сложно спорить. Этот величественный маршрут протяженностью 90 км с крутыми поворотами и высокими перевалами был построен за 4 года по приказу диктатора Николае Чаушеску для обеспечения военного маршрута через горы между румынскими регионами Трансильвания и Валахия, но сейчас его очень любят туристы. Сентябрь – лучшее время для поездки по его извилистым дорогам, когда погода умеренная (с октября по июнь дорога закрывается из-за снега), а осенние краски подсвечивают склоны холмов.

Другие идеи для отпуска в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали лучшие места в Европе для отдыха в июле 2026 года – в пиковый месяц отпусков.

Также были определены 13 лучших секретных мест для отдыха в Европе этим летом – от прохладной Норвегии до жаркой Албании.

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