Эксперт рассказал, когда Крымский мост может 'устать'

В то же время сухопутный коридор уже почти месяц "мучает" Силы обороны, и проехать там сложно.

На сегодняшний день россияне не используют Крымский мост для перевозки взрывоопасных грузов, но если его включат в военную логистику, то он просуществует недолго. Об этом в эфире Radio NV заявил капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он отметил, что в Крыму жарко не только из-за погоды, но и из-за ударов Сил обороны Украины по вражеским военным целям.

"Крымский мост для россиян – это последняя надежда", – добавил Лакийчук. По его словам, Украину не интересуют российские туристы, которые нахлынули в Крым и не знают, как оттуда вернуться. "Для нас важно, как чувствуют себя "путинские туристы", которые пришли к нам с автоматом", – отмечает эксперт.

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Он подчеркнул, что результативные удары по Крыму влияют на всю логистику врага на юге. По его словам, россияне готовятся к усилению активности на Запорожском направлении, и для того, чтобы их остановить, уничтожается вражеская логистика. При этом он добавил, что на востоке у нас проблемы с перерезанием логистики, так как там разветвленная дорожная сеть. "А на юге все понятно, ведь есть две артерии – Крымская и Приазовская артерии, сухопутный коридор. Крымскую артерию мы фактически перерезали", – сказал Лакийчук.

По его словам, Крымский мост после того, как его в 2023 году "подстрелили", проведя удачную диверсию, был фактически выведен из логистической схемы, потому что "Путину его очень жалко". "Поэтому взрывоопасные грузы по нему не перевозят, то есть военная логистика временно обходит его стороной. Логистика была возложена на Керченскую паромную переправу, через которую шли цистерны с топливом, вагоны с боеприпасами. Осенью её разгромили наши ребята, а все три парома разбили, и буквально месяц назад "был контрольный удар", чтобы они их не отремонтировали", – отметил Лакийчук

Эксперт говорит, что вторую логистическую артерию – сухопутный коридор – уже почти месяц "мучают" Силы обороны, и проехать там сложно.

"То есть логистика не уничтожена, но находится на грани коллапса на юге. Если россияне начнут провозить военные грузы через Крымский мост, то это продлится недолго. Поэтому группировка российских сил на юге и их командование понимают, что временные рамки у них очень ограничены, ведь вскоре вся логистика может быть перекрыта", – подчеркнул Лакичук.

Взрывы в Крыму – подробности

Как сообщал УНИАН, Украина пытается изолировать временно оккупированный Крым с помощью новых беспилотников, наносящих удары на расстоянии более 110 километров.

Аналитики Business Insider отмечают, что последние решения оккупационных властей об ограничении продажи топлива могут свидетельствовать о том, что эта стратегия начинает давать результаты.

Сотни украинских беспилотников средней дальности нового типа – беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, способных преодолевать расстояния от 30 до 300 километров, – начали регулярно атаковать автомобильные дороги, мосты и порты, соединяющие Крым с материковой частью оккупированных территорий.

В Севастополе, где проживает около 580 тысяч человек и расположены ключевые российские военные базы, местная оккупационная администрация также объявила о введении вечерних ограничений на работу общественного транспорта, торговых заведений и заведений общественного питания.

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