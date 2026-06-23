Всемирный банк выделяет Украине миллиарды долларов, но есть условия

Общий пакет помощи в размере 3,39 млрд долларов включает как кредитные средства, так и гранты.

Всемирный банк принял решение о выделении Украине финансирования в рамках программы поддержки, которая предусматривает проведение структурных реформ. Об этом международная финансовая организация сообщила на своем сайте.

Это первая операция в рамках серии из двух программ. Она предусматривает финансирование общим объемом 3,39 миллиарда долларов.

Помощь включает заем Всемирного банка на 1,04 млрд долларов, обеспеченный гарантиями правительств Японии и Великобритании. Кроме того, пакет содержит грант в размере 2,35 млрд долларов от Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S.).

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Программа поддержки призвана стимулировать экономический рост и восстановить частный сектор. Средства предоставляются в обмен на реализацию заранее согласованных структурных реформ по трем ключевым направлениям:

создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций;

обеспечение притока квалифицированных кадров;

развитие трансграничной рыночной интеграции.

Чтобы получить финансовую помощь, Украина уже приняла ряд законов и постановлений. Речь идет, в частности, о новом рамочном законе, заменившем Жилищный кодекс 1983 года.

Кроме того, были гармонизированы правила функционирования рынка электроэнергии с нормами Евросоюза, восстановлена обязательность системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов для промышленных предприятий.

Чтобы получить финансирование в рамках второй программы, Украине необходимо реализовать ряд дополнительных реформ, в частности принять законы о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Финансовая помощь Украине – последние новости

Недавно Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 2,8 млрд евро. Средства решили направить на покрытие приоритетных расходов государственного бюджета, прежде всего в социальной и гуманитарной сферах.

Напомним также, что в мае еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Предусматривается, что наша страна будет погашать заем только в случае получения репараций от РФ.

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