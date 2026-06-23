Есть несколько простых способов приготовить идеальное тесто для вареников с клубникой.

В сезон клубники самое время готовить разные десерты с этой ягодой. Например, можно сделать пышные вареники с клубникой на пару – они будут как пирожки, или просто сварить их и наслаждаться привычным блюдом.

УНИАН нашел два рецепта теста, которые всегда удаются. Такое тесто нежное, и начинка в нем останется сочной – сок не вытекает во время приготовления.

Как приготовить вареники с клубникой – рецепт теста на кефире

Такой десерт готовится на пару. Чтобы получить пышное блюдо, кроме ягод, понадобятся еще пять ингредиентов.

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У вас получатся вареники с клубникой на пару, если вы возьмете:

250 миллилитров кефира.

2 столовые ложки сахара.

1 чайную ложку соли (с горкой).

0,5 чайной ложки соды (должна быть небольшая горка).

Около 400 граммов муки.

На такое количество компонентов понадобится около 350 граммов ягод. Они должны быть помытые, просушенные на бумажных полотенцах и порезанные крупными кубиками.

Вот как готовится тесто на вареники с клубникой на кефире:

Понадобится глубокая миска. Смешайте просеянную муку с содой, потом добавьте соль и сахар.

Влейте кефир.

Все ингредиенты сначала перемешайте ложкой, пока не получится однородная масса. После этого нужно добавить еще немного муки и замесить тесто. Когда оно будет немного липнуть к рукам и останется мягким – прекратите замешивание.

Тесто необходимо раскатать не слишком тонко, вырезать из него кружочки и сформировать заготовки. В каждый кружок положите несколько кусочков клубники и примерно половину чайной ложки сахара. Если так сделать, ягоды пустят сок уже во время приготовления.

Вареники на пару с клубникой готовятся от 5 до 7 минут после того, как вода закипит и появится устойчивый пар. Важно не укладывать их близко друг к другу, поскольку во время приготовления они увеличиваются и могут слипнуться.

Как сделать вареники с клубникой на кипятке

Для этого варианта блюда нужно будет четыре ингредиента и ягоды.

На тесто на вареники с клубникой нужно:

3 стакана муки.

1 чайная ложка соли.

2-3 столовые ложки растительного масла.

1 стакан кипятка.

На такое количество компонентов понадобится приблизительно 300 граммов ягод.

Перемешайте тесто ложкой. Когда оно немного остынет, вымесите его руками. Очень важно, чтобы тесто не получилось слишком крутым.

Потом его нужно переложить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в покое на полчаса. Когда 30 минут пройдут, вареники с клубникой на кипятке можно варить.

Сначала посолите воду, доведите ее до кипения, а потом отправляйте в нее заготовки. Они должны всплыть, а после этого еще повариться от 2 до 3 минут (все зависит от толщины теста).

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