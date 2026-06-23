Деньги проходили через ЦПК: следствие проверяет хищение $4,4 миллиона грантов США на реформу прокуратуры

В материалах дела отдельно фигурирует соучредитель ЦПК Виталий Шабунин, который на свой ФЛП получил более 30 тысяч долларов США за якобы проведенные исследования.

Офис генпрокурора возобновил следственные действия в уголовном производстве по делу о хищении 4,4 млн долларов международной технической помощи, выделенной США на реформу органов прокуратуры Украины. По данным СМИ, значительная часть средств проекта проходила через общественную организацию "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), которая участвовала в реализации отдельных направлений реформы.

Именно ЦПК перечислял средства на счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на основании гражданско-правовых договоров за оказание различных услуг (экспертные исследования, аналитика, разработка ИТ-решений и т. п.).

В материалах дела отдельно фигурирует соучредитель ЦПК Виталий Шабунин, который на свой ФЛП получил более 30 тысяч долларов США за якобы проведенные исследования.

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Активизация расследования произошла после недавнего визита Генерального прокурора Украины в Соединенные Штаты.

Следствие в настоящее время изучает обстоятельства перечисления средств ЦПК на счета физических лиц-предпринимателей, привлеченных к выполнению работ и оказанию услуг в рамках проекта. Также правоохранительные органы проверят отчеты, акты выполненных работ, инвойсы и платежные документы, подтверждающие законность использования международной помощи.

Напомним, что в 2014–2016 годах в Украине реализовывался проект "Поддержка реформы уголовной юстиции в Украине", общая стоимость которого составила 4,4 млн долларов.

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