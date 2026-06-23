'Самое главное - это количество': эксперт рассказал, какими ракетами могли ударить по заводу в Воронеже

Он отметил, что такие ракеты значительно усилили бы ударный потенциал Украины.

Вполне реально, что в Воронеже для нанесения удара по важному российскому предприятию в сфере микроэлектроники были применены американские ракеты ERAM. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Если это действительно было первое применение ракет ERAM, то это означает, что они работают", - сказал он.

При этом он добавил, что речь идет о разработке на основе авиационной бомбы весом 250–270 кг, на которой, вероятно, установлен турбореактивный двигатель.

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Эксперт отметил, что дальность ракеты составляет до 500 км.

"И самое главное - это количество, которое нам поставят, - 3,5 тысячи штук. Это огромное количество. Если Storm Shadow или SCALP нам поставляют единицами, то есть не более нескольких десятков единиц в месяц. А здесь 3,5 тысячи", - подчеркнул Нарожный.

По его словам, если действительно были применены две ракеты ERAM небольшой стоимости, которые смогли уничтожить один корпус завода в российском Воронеже, то будут все возможности, чтобы в дальнейшем уничтожить предприятие полностью. Он отметил, что в случае поступления в Украину такой крупной партии американских ракет это серьезно усилило бы возможности Украины наносить удары на расстояние 500 км от государственной границы.

Удары по заводу в Воронеже

Как сообщал УНИАН, 22 июня в российском Воронеже прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины атаковали местный завод полупроводниковых приборов. Воронежский завод АО "ВЗПП-С" - одно из самых заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники.

Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по заводу в Воронеже и отметил, что в ходе операции были использованы высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования. Предприятие использовалось Россией для производства электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.

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