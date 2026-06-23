Дуэт ANNA MARIA - снова в центре скандала: украинцы эмоционально напомнили сестрам, чей Крым

Выступление скандальных сестёр анонсировали на концерте, приуроченном к Дню Конституции Украины.

После того, как был обнародован анонс выступления украинского дуэта ANNA MARIA на праздничном концерте, посвященном Дню Конституции Украины, в сети по-новому начали активно обсуждать скандал, разгоревшийся вокруг сестер Анны и Марии Опанасюк в 2019 году.

Речь идет о событиях семилетней давности, когда Анна и Мария, уроженки оккупированного полуострова, в одном из интервью отказались отвечать на вопросы об оккупации Крыма Россией в 2014 году.

"Мы не будем произносить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать... Произошло так, что там появились две границы – украинская и российская. И все умные люди сделают выводы сами", – заявила одна из сестер, комментируя события марта 2014 года.

Видео дня

Теперь же пользователи возмутились тем, что организаторы допустили артисток к выступлению, а также напомнили, что их мать работала в правительстве Крыма на Россию.

Что пишут пользователи об ANNA MARIA

"День Конституции и Анна Мария. Кенселинг уже не действует? Память стерли? Или, может, они разобрались, чей Крым?";

"Это какой-то сюр, как цинично и быстро переобулись? Давайте придадим этому огласке, пусть их раскритикуют. А организаторы, вы в своем уме?";

"Я им так и не простила".

Дуэт ANNA MARIA

Как сообщал ранее УНИАН, позже сестры Опанасюк пожаловались на неверную интерпретацию их скандального интервью, заявив, что тогда они просто воздержались от лозунгов, которых ждало общество.

"Да, мы не сказали "да", и мы не сказали "нет". Но это же не значит, что мы не признали. Мы просто понимаем, что в этом случае для людей важен лозунг, неважно, что человек делает. И что бы мы ни сказали, журналисты теперь интерпретируют нас так, как им выгодно", – сказали сестры.

Также мы писали, что мать скандальных сестёр Анна-Мария причастна к репрессиям в Крыму. В частности, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказывал, что Лариса Опанасюк не просто заместитель Аксенова, но и очень активный член команды, и на её совести все смерти, аресты и ужасы, которые происходили на полуострове.

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