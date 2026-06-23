Полная изоляция Крыма: эксперт рассказал, что ждет оккупантов после блокады

По словам Грабского, единственным надежным способом перекрытия логистики противника является лишь физическое присутствие Сил обороны в зоне выполнения задач.

Если российская группировка окажется на территории Крыма в осаде, она деградирует и превратится в банду насильников и убийц.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, отвечая на вопрос, удастся ли полностью перекрыть логистику оккупантам на полуострове, если сохранится интенсивность ударов со стороны ВСУ.

"Нужно понимать, что единственным надёжным способом перекрытия логистики является только физическое присутствие войск в зоне выполнения задач. То есть перерезание сухопутного коридора. Конечно, мы говорим о том, что противник тем или иным способом будет иметь возможность в отдельных случаях доставлять важные или в целом логистические материалы для нужд своих войск. И поэтому говорить о том, что мы на 100% перекроем логистику, – было бы неправильно", – пояснил эксперт.

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С другой стороны, по его словам, нужно понимать, что ВСУ пытаются это сделать. Нужно довести уровень перекрытия логистики противника до такого уровня, который обеспечит ослабление вражеских войск, находящихся на полуострове, пояснил Грабский.

Также эксперт подчеркнул, что проблемы с логистикой значительно ограничивают возможности использования войск или вообще делают это невозможным. Он уверен и в том, что в результате этого возникнет ситуация, при которой присутствие российских войск на территории Крыма станет "оперативно нецелесообразным".

"То есть затраты и усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы просто поддержать существование этой группировки, будут слишком велики по сравнению с тем, что эта группировка может дать", – добавил специалист.

Он отметил, что, оказавшись в блокаде в Крыму, российские войска не смогут действовать и, соответственно, постепенно деградируют.

"Когда мы говорим о деградации, – это армия превращается в банду насильников, убийц. В принципе, ведь мы знаем их сущность по собственному опыту. Только этот опыт теперь испытают на себе те, кто находится на территории Крыма", – резюмировал Грабский.

Оккупированный полуостров – что известно

Как писал УНИАН, по словам аналитиков, Украина пытается изолировать временно оккупированный Крым с помощью новых беспилотников, наносящих удары на расстоянии более 110 километров. Решение оккупационных властей об ограничении продажи топлива может свидетельствовать о том, что эта стратегия Сил обороны начинает давать результаты. В частности, "глава" Крыма Сергей Аксенов в воскресенье объявил о полном прекращении продажи топлива населению на территории полуострова.

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