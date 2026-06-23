Синоптики дали точный прогноз, где на этой неделе ждать дождей

Днём осадков будет больше, чем ночью.

На выходных в Украину пришла уже полноценная летняя жара. На этой неделе жаркая погода с периодическими дождями продолжится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение 23–25 июня через территорию нашей страны с севера на юг будет медленно перемещаться атмосферный фронт. Он будет вызывать типичные летние кратковременные дожди. Ночью осадков будет меньше, чем днем.

В частности, сегодня днем в Украине, кроме северной и северо-восточной частей, пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах ожидаются град и шквалы со скоростью 15–20 м/с, а в Закарпатье и Прикарпатье – местами значительные дожди.

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24 июня на юге, а 25 июня на Левобережье местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

"Прогнозируем по-летнему тёплую погоду: в большинстве областей – приятно тёплые ночи и жаркие дни", – говорят синоптики.

Так, ночью ожидается +13°...+20°, днем +23°...+29°. Сегодня на востоке, юге страны и местами в центральных областях температура поднимется до +32°. 25 июня на востоке страны температура снизится до +20°...+25°.

Аномальная жара в Европе – подробности

Западная Европа страдает от мощной волны жары, которая может установить новые температурные рекорды. Во Франции самый высокий уровень опасности объявлен в 49 департаментах, где проживает около 35 миллионов человек. Власти призывают население избегать физических нагрузок, пить больше воды и не находиться под прямыми солнечными лучами.

По прогнозам, температура в отдельных регионах Франции превысит 40 °C, а в Бордо может достичь 43 °C. Из-за жары в стране закрыли более 800 школ, ещё в 1800 сократили учебный день. Также частично отменены пригородные поезда в окрестностях Парижа.

В Германии из-за гроз и жары приостановили финал теннисного турнира Berlin Open. В Бельгии синоптики предупреждают о рекордно высоких температурах, а часть поездов уже отменили, чтобы избежать технических неисправностей.

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