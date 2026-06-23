Украинка собиралась 'бежать' из одной из крупнейших стран мира из-за налогов

Однако проблема оказалась не в законах страны.

Украинская блогерша и предпринимательница Анастасия едва не покинула Канаду после первой уплаты налогов за собственный бизнес. Девушка поделилась своей историей в TikTok.

"Я была готова сбежать из Канады после первой уплаты налогов за свой бизнес. Я была просто в шоке, потому что мне начислили в разы больше, чем я ожидала, хотя это были профессионалы и довольно дорогие", – рассказала она.

Как отметила Анастасия, у нее полностью онлайн-бизнес, поэтому после переезда она решила доверить оформление первой отчетности профессиональным и довольно дорогим бухгалтерам.

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Украинка объяснила, что специалисты почти ничего не списали, из-за чего сумма к уплате оказалась в разы больше, чем в Украине. На фоне этого девушка даже начала "немного хейтить Канаду" и строить планы относительно нового переезда.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что проблема заключалась в конкретном специалисте, который не был заинтересован в том, чтобы помочь. Сменив бухгалтера по совету подписчиков, блогерша в итоге заплатила минимум.

"Поэтому, если вы оказались в похожей ситуации, не спешите кричать, что в Канаде безумные налоги. Просто найдите хорошего специалиста, и счастье вам на долгие годы", – посоветовала блогерша.

Стоит отметить, что для малого бизнеса в Канаде действует сниженная федеральная ставка налога на прибыль – 9% (вместо стандартных 15%) на первые 500 тыс. канадских долларов дохода. С учётом провинциальных налогов общая налоговая нагрузка обычно составляет 9–12%. Онлайн-предприниматели с оборотом до 30 тыс. канадских долларов в год могут не регистрироваться в качестве плательщиков НДС (GST/HST).

Украинцы в Европе

Ранее украинка по имени Ирина перечислила недостатки жизни в Испании. В первую очередь женщина отметила, что страна – не лучший вариант для тех, кому нравится быстрый ритм жизни, ведь испанцы любят всё делать медленно, никуда не спеша.

Также украинка Диана, которая более года проживает в Бухаресте, поделилась тем, чем её поразила Румыния.

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