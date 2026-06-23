На пляже в Одессе во время дронной атаки погибла молодая женщина

Также с ранениями госпитализирован мужчина.

Сегодня, 23 июня, во время дронной атаки на одном из центральных пляжей Одессы погибла 26-летняя отдыхающая.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в Одессе была объявлена воздушная тревога из-за беспилотника, который летал над городом. Его жужжание было отчетливо слышно, когда он пролетал в разных районах, в частности, над жилым массивом Черемушки, его слышали в Киевском районе, а мониторинговые каналы предупредили, что БПЛА движется в сторону центра города.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, в результате атаки дронов в Одессе погибла молодая женщина, которая отдыхала на побережье.

Видео дня

По словам Вербы, попадание произошло на одном из центральных пляжей города.

"Женщина 26 лет получила тяжкие телесные повреждения, в результате чего погибла. Мужчина 39 лет получил ранения и доставлен в больницу", – сказала пресс-секретарь.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Военные преступления, повлекшие смерть человека).

Как заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Также он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время вражеских атак.

В соцсетях очевидцы пишут, что трагедия произошла в районе пляжа "Отрада", где официально разрешен отдых. Судя по видео, которое распространяется в сети, можно понять, что женщина отдыхала на пляже – лежала в нескольких метрах от воды. Предположительно, осколок попал ей в область шеи. Медики скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.

Курортный сезон в Одессе

Местные власти заявили, что в Одессе летом 2026 года ожидается увеличение количества черноморских пляжей, которые будут официально открыты для отдыха.

Так, по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, если в 2023 году было открыто 6 или 8 пляжей, то уже в 2025 году – 32. Речь шла о тех, которые проходят обследование и где имеются полноценные укрытия, позволяющие отдыхать в более безопасных условиях.

Как отметил Кипер, летом текущего года ожидается увеличение количества указанных пляжей на побережье Черного моря не менее чем до 36.

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